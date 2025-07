Кілька чарок і 3 спроби: як з'явився головний хіт Queen та остання пісня Фредді Мерк'юрі

Пісня The Show Must Go On стала одним із головних хітів гурту Queen та останньою піснею у виконанні легендарного Фредді Мерк'юрі. Реліз треку відбувся за місяць до його смерті.

І через 34 роки цей хіт залишається популярним. Однак має і цікаву історію створення, яку розповість 24 Канал з посиланням на Dystreit.

Як з'явилася пісня The Show Must Go On

18 лютого 1990 року Фредді Мерк'юрі востаннє з'явився на публіці на церемонії нагородження Brit Awards. Усім, хто бачив співака, розумів, що стан його здоров'я – критичний. Проте артист посміхався та жартував, чим показував усім присутнім – він не занепав духом, а хвороба залишалася невідомою для загалу. Після цього гітарист гурту Queen Браян Мей почав працювати над піснею The Show Must Go On – символ незламності, натхненний прикладом Мерк'юрі.

Під час запису самої пісні у 1991 році стан здоров'я Фредді Мерк'юрі став ще важчим і він зовсім ослаб і не тримався на ногах. Іншим членам гурту здавалося, що співати він не зможе. Проте співак хильнув кілька чарок горілки і виконав ту саму найскладнішу партію. За спогадами Браяна Мея, було 3 або 4 дублі і Мер'юрі вразив своїм виконанням усіх.

Кліп на пісню створили з нарізки кліпів та виступів гурту за останні 10 років, адже Мерк'юрі був надто хворим для того, щоб знімати нові відео.

Queen – The Show Must Go On: дивіться відео

23 листопада 1991 року Фредді Мерк'юрі офіційно заявив, що хворий на СНІД, а наступного дня – помер. Зараз хіт The Show Must Go On використовують на похоронах діячів культури і мистецтва – під цю пісню оплесками їх проводжають в останню путь.