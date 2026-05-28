Подборка книг с "Книжного Арсенала" Елены Зеленской: чем удивил выбор первой леди

В Киеве 28 мая стартовал 14 "Книжный Арсенал". Среди гостей открытия была и первая леди Украины Елена Зеленская, которая поделилась своими книжными выборами с фестиваля. В этом году Зеленская приобрела три издания.

Какие книги приобрела Елена Зеленская на "Книжном Арсенале-2026" и почему именно они привлекли внимание, известно из соцсетей первой леди.

Читайте также Эту песню запретили на телевидении, но ее пели тысячи: почему культовый хит не пускали в эфир

Три издания, которые выбрала первая леди на "Книжном Арсенале"

Первая книга в списке Елены Зеленской – это дебютный сборник короткой прозы ветерана Артура Дроня "Хемингуэй ничего не знает" ("Видавництво Старого Лева"). Ее автор написал во время реабилитации после ранения, где рассказывает о пережитом фронтовом опыте, потери, отношения с близкими и поиск веры.

Читаєте новини на сайті 24 Каналу? Тоді маєте шанс виграти круті подарунки. Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах розділу "Інновації" на Техно 24 та беріть участь у розіграші навушників і смартфона OPPO Reno15 F. Техноподарунки вже чекають своїх нових власників!

Вторая книга, которую выбрала первые леди, это "Треугольник власти: Уравновешивание нового мирового порядка" ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"), автор которой является президент Финляндии Александр Стубб. В ней говорится об изменениях в мировой политике и формировании нового глобального порядка.

Третьим изданием стала книга Артема Захарченко "Наративы массового поражения. Тактики и стратегии информационной войны" ("Наш формат"), посвященную механизмам информационного воздействия и современным методам ведения информационной войны.

Хотелось бы прочитать все, но именно в этот раз забираю с собой вот эти три книги,

– написала Елена Зеленская.

Интересно, что корреспонденты Общественного заметили, что первая леди также обратила внимание и на другие книги, среди которых поэтический сборник Лины Костенко, "Jingle bellZ. Документальный дневник" Алексея Анули, "К безопасным берегам" Уоллеса Стегнера и "Как Гитлер украл розового кролика" Джудит Керр.

Напоминаем, что 14 "Книжный Арсенал" продлится в столице до 31 мая. Фокус-темой фестиваля в 2026 году стал лозунг "Нести свою свободу". Кроме книжной ярмарки, посетителей ждут авторские встречи, специальные программы для детей и подростков, а также театральные и ветеранские проекты.

Какие книги являются самыми дорогими в мире сейчас?

Мир книг имеет не только культурные, но и рекордные истории. Поэтому есть такие издания, которые могут стоить десятки миллионов долларов. В частности одной из самых дорогих таких является рукопись "Кодекс Лестера" Леонардо да Винчи.

Это сборник научных заметок, наблюдений и иллюстраций, созданных в начале 16 века, за которую в 1994 году на аукционе Christie's отдали 30,8 миллиона долларов (на сегодня эта стоимость оценивается в почти 50 миллионов долларов с учетом инфляции).

Впрочем за последние годы появился еще один рекордсмен среди древних манускриптов – это "Кодекс Сассуна", еврейская Библия. Ее более 1000 лет, а продали рукопись на аукционе Sotheby's за 38,1 миллиона долларов. Это бьет рекорд стоимости "Кодекса Лестера".