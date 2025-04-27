"Хуба Буба", батончик "Штучка" и другие: 5 любимых продуктов детства, которые исчезли

Мы росли в эпоху, где счастье стоило несколько гривен и продавалось в ближайшем киоске. Однако сегодня есть немало продуктов из нашего детства, которые не найти, или они стали труднодоступны.

Раньше казалось, что батончики "Штучка", "Хуба Буба" и многие другие продукты будут всегда радовать нас, но со временем они бесследно исчезли с прилавков магазинов. 24 Канал рассказывает о 5 культовых продуктов из нашего детства, которые найти сейчас почти нереально.

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"Хуба Буба"

Огромные розовые пузыри, которые лопались на весь двор, – классика 90-х и начала 2000-х. Особенно популярными были вкусы клубники, тропических фруктов и даже "кола". Сегодня найти настоящую "Хуба Бубу" в фирменной упаковке – задача почти нереальная.

"Хуба Буба" / Фото из открытых источников

Вермишель "Мивина"

Когда-то "Мивина" была не просто быстрой едой – это был обязательный перекус школьников. И часто ее ели даже без воды – просто засыпали приправой, разламывали и хрустели сухой вермишелью. К сожалению, из-за активных боевых действий, "Мивина" исчезла с полок украинских магазинов, ведь ее изготавливали в Харькове.

"Мивина" / Фото из открытых источников

Чипсы "Люкс" с утраченными вкусами

Сегодня "Люкс" в основном ассоциируются с классикой – сыром или беконом. Но настоящие фанаты помнят их уникальные вкусы: курица гриль и малосольные огурчики. Особенно популярными были последние. Правда, сегодня эти вкусы найти стало невозможно.

Чипсы "Люкс" со вкусом курицы гриль / Фото из открытых источников

Сладкая вода с трубочкой внутри

Когда-то в киосках часто можно было найти сладкую воду, внутри которой плавала трубочка. Какого-то особого практического смысла в этом не было, но выглядело это интересно и необычно, а стоила она совсем немного. Сегодня такие бутылочки почти исчезли и остались только в воспоминаниях из детства.

Вода с трубочкой / Фото из открытых источников

Батончики "Штучка"

Небольшой, дешевый и очень вкусный батончик – именно то, что можно было купить на карманные деньги. "Штучку" обожали за ее простоту и интересные вкусы: банан, шоколад, лесной орех, сливки. К сожалению, сегодня найти оригинальную "Штучку" практически невозможно.

"Штучка" / Фото из открытых источников

К слову, ранее мы писали об игрушках, которые были популярны у детей 90-х и 2000-х. Большинство из них казались нам чудом техники в то время, однако с появлением смартфонов о них начали забывать.