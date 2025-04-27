Раніше здавалося, що батончики "Штучка", "Хуба Буба" та чимало інших продуктів будуть завжди радувати нас, але з часом вони безслідно зникли з прилавків магазинів. 24 Канал розповідає про 5 культових продуктів із нашого дитинства, які знайти зараз майже нереально.

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"Хуба Буба"

Величезні рожеві бульбашки, які лопались на весь двір, – класика 90-х та початку 2000-х. Особливо популярними були смаки полуниці, тропічних фруктів і навіть "кола". Сьогодні знайти справжню "Хуба Бубу" у фірмовій упаковці – завдання майже нереальне.

"Хуба Буба" / Фото з відкритих джерел

Вермішель "Мівіна"

Колись "Мівіна" була не просто швидкою їжею – це був обов'язковий перекус школярів. І часто її їли навіть без води – просто засипали приправою, розламували й хрумтіли сухою вермішеллю. На жаль, через активні бойові дії, "Мівіна" зникла з полиць українських магазинів, адже її виготовляли у Харкові.

"Мівіна" / Фото з відкритих джерел

Чипси "Люкс" із втраченими смаками

Сьогодні "Люкс" здебільшого асоціюються з класикою – сиром чи беконом. Але справжні фанати пам'ятають їхні унікальні смаки: курка гриль та малосольні огірочки. Особливо популярними були останні. Щоправда, сьогодні ці смаки знайти стало неможливо.

Чипси "Люкс" зі смаком курки гриль / Фото з відкритих джерел

Солодка вода із трубочкою всередині

Колись у кіосках часто можна було знайти солодку воду, всередині якої плавала трубочка. Якогось особливого практичного сенсу в цьому не було, але виглядало це цікаво й незвично, а коштувала вона зовсім небагато. Сьогодні такі пляшечки майже зникли й залишилися лише у спогадах із дитинства.

Вода з трубочкою / Фото з відкритих джерел

Батончики "Штучка"

Невеликий, дешевий і страшенно смачний батончик – саме те, що можна було купити на кишенькові гроші. "Штучку" обожнювали за її простоту й цікаві смаки: банан, шоколад, лісовий горіх, вершки. На жаль, сьогодні знайти оригінальну "Штучку" практично неможливо.

"Штучка" / Фото з відкритих джерел

До слова, раніше ми писали про іграшки, які були популярні у дітей 90-х та 2000-х. Більшість із них здавалися нам дивом техніки на той час, однак з появою смартфонів про них почали забувати.