Популярные карточки Pokémon, которые собирают как дети, так и взрослые фанаты франшизы, можно приобрести официально и в Украине. Интересно, что самые редкие экземпляры могут стоить тысячи долларов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Pokemon TGK.

Смотрите также После Labubu у детей новый любимец: что известно об игрушке с человеческими зубами Fuggler

Где можно приобрести карточки Pokémon?

Фанаты карточной игры Pokémon TCG часто сталкиваются с проблемой подделок. Однако есть перечень официальных партнеров и ритейлеров, в которых можно приобрести оригинальные коллекционные наборы, бустер-боксы и готовые деки, которые выпускает The Pokémon Company.

Приобрести оригинальные карточки можно:

на официальном сайте;

у официальных партнеров и ритейлеров;

в специализированных украинских магазинах;

через европейские онлайн-ритейлеры (Amazon, eBay и подобные).

Карточки Pokémon / Фото Unsplash

Во время покупки стоит внимательно проверять упаковку. Она должна быть герметичной, с правильными логотипами и маркировкой. Это поможет отличить лицензионный продукт от подделки.

Заметим, что цены на оригинальные карточки Pokémon могут существенно отличаться в зависимости от редкости и состояния карточки.

К слову, как пишет Wall Street Journal, стоимость коллекционных карточек Pokémon с 2004 года выросла на около 3821%, что значительно превышает прирост индекса S&P 500 за этот период (+483%).

Что такое S&P 500 S&P 500 – это один из главных фондовых индексов США. Он отслеживает динамику акций 500 крупнейших американских компаний, которые торгуются на биржах NYSE и NASDAQ.

Для сравнения, даже акции Meta Platforms (компании, которая владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) с момента выхода на биржу в 2012 году подорожали лишь на 1844%.

Какую редкую карточку Pokémon недавно продали на аукционе?