Коллекционные карточки Pokémon: как отличить оригинал от подделки и где приобрести
- Оригинальные карточки Pokémon можно приобрести на официальном сайте, у партнеров и ритейлеров, в специализированных украинских магазинах, а также через европейские онлайн-ритейлеры.
- Стоимость коллекционных карточек Pokémon выросла на 3821% с 2004 года, что значительно превышает прирост индекса S&P 500 за этот период.
Популярные карточки Pokémon, которые собирают как дети, так и взрослые фанаты франшизы, можно приобрести официально и в Украине. Интересно, что самые редкие экземпляры могут стоить тысячи долларов.
Где можно приобрести карточки Pokémon?
Фанаты карточной игры Pokémon TCG часто сталкиваются с проблемой подделок. Однако есть перечень официальных партнеров и ритейлеров, в которых можно приобрести оригинальные коллекционные наборы, бустер-боксы и готовые деки, которые выпускает The Pokémon Company.
Приобрести оригинальные карточки можно:
- на официальном сайте;
- у официальных партнеров и ритейлеров;
- в специализированных украинских магазинах;
- через европейские онлайн-ритейлеры (Amazon, eBay и подобные).
Карточки Pokémon / Фото Unsplash
Во время покупки стоит внимательно проверять упаковку. Она должна быть герметичной, с правильными логотипами и маркировкой. Это поможет отличить лицензионный продукт от подделки.
Заметим, что цены на оригинальные карточки Pokémon могут существенно отличаться в зависимости от редкости и состояния карточки.
К слову, как пишет Wall Street Journal, стоимость коллекционных карточек Pokémon с 2004 года выросла на около 3821%, что значительно превышает прирост индекса S&P 500 за этот период (+483%).
Что такое S&P 500
S&P 500 – это один из главных фондовых индексов США. Он отслеживает динамику акций 500 крупнейших американских компаний, которые торгуются на биржах NYSE и NASDAQ.
Для сравнения, даже акции Meta Platforms (компании, которая владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) с момента выхода на биржу в 2012 году подорожали лишь на 1844%.
Какую редкую карточку Pokémon недавно продали на аукционе?
- 12 сентября на платформе eBay была была продана одна из самых редких карточек Pokémon – "Иллюстратор Пикачу". Продавцом стал известный коллекционер под ником smpratte.
- Он заключил одну из рекордных сделок в мире коллекционных карточек, продав PSA 9 Mint карточку за 4 миллиона долларов.
- Известно, что карточка впервые появилась в 1998 году как приз для победителей конкурса иллюстраций комиксов CoroCoro в Японии. Всего в мире существует лишь от 20 до 39 таких экземпляров, что объясняет ее невероятную ценность среди фанатов Pokémon.