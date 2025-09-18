Популярні картки Pokémon, які збирають як діти, так і дорослі фанати франшизи, можна придбати офіційно й в Україні. Цікаво, що найрідкісніші екземпляри можуть коштувати тисячі доларів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Pokemon TGK.

Де можна придбати картки Pokémon?

Фанати карткової гри Pokémon TCG часто стикаються з проблемою підробок. Однак є перелік офіційних партнерів та ритейлерів, у яких можна придбати оригінальні колекційні набори, бустер-бокси та готові деки, які випускає The Pokémon Company.

Придбати оригінальні картки можна:

на офіційному сайті;

у офіційних партнерів та ритейлерів;

у спеціалізованих українських магазинах;

через європейські онлайн-ритейлери (Amazon, eBay та подібні).

Картки Pokémon / Фото Unsplash

Під час покупки варто уважно перевіряти упаковку. Вона має бути герметичною, із правильними логотипами та маркуванням. Це допоможе відрізнити ліцензійний продукт від підробки.

Зауважимо, що ціни на оригінальні картки Pokémon можуть суттєво відрізнятися залежно від рідкісності та стану картки.

До слова, як пише Wall Street Journal, вартість колекційних карток Pokémon із 2004 року зросла на близько 3821%, що значно перевищує приріст індексу S&P 500 за цей період (+483%).

Що таке S&P 500 S&P 500 – це один із головних фондових індексів США. Він відстежує динаміку акцій 500 найбільших американських компаній, які торгуються на біржах NYSE та NASDAQ.

Для порівняння, навіть акції Meta Platforms (компанії, яка володіє Facebook, Instagram, WhatsApp) з моменту виходу на біржу у 2012 році подорожчали лише на 1844%.

Яку рідкісну картку Pokémon нещодавно продали на аукціоні?