Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fuggler.
Дивіться також "Я в Польщі": що відомо про блогера, чий перетин кордону став мемом у TikTok
Що відомо про іграшки Fuggler?
На перший погляд, це м’які іграшки, але їхній вигляд навряд чи можна назвати милим. Fuggler мають скляні очі, криві усмішки й навіть вставні "людські" зуби. Все це робить цих створінь водночас смішними та моторошними.
Ідею іграшки понад десять років тому вигадала британка Луїз МакГеттрік, якій випадково трапилися на очі штучні зуби з eBay. Вона вирішила пришити їх до плюшевої іграшки, і так народився перший Fuggler.
Згодом бренд викупила компанія Spin Master, а сьогодні виробництво здійснює ліцензований партнер Addo Play.
Іграшки Fugglers / Фото з соціальних мереж
Зуби цих іграшок виготовлені на основі зліпків справжніх людських. Цікаво, що чим більш моторошним виходить Fuggler, тим більша ймовірність, що вона стане вірусною в соціальних мережах.
У лінійці є три види: маленькі (9 сантиметрів), середні (13 сантиметрів) та великі (23 сантиметри). Перші – малюки з памперсом і парою зубів, другі – найпопулярніша модель у вигляді брелока, а треті – повнорозмірна плюшева іграшка.
Як Fuggler стали популярні?
Інтерес до іграшок Fuggler проявляють не лише діти, а й дорослі. У TikTok користувачі публікують відео з колекціями цих плюшевих монстрів. Також популярними є розпаковки колекційних іграшок Fuggler з різноманітних колаборацій.
Розпаковка брелока Fuggler: дивіться відео
Також доволі популярними є відео, де користувачі всіляко "модернізують" своїх Fugglers, чим створюють абсолютно унікальну іграшку.
Користувач "модернізував" свого Fuggler: дивіться відео
Визначити, що саме викликало інтерес сотень тисяч людей до іграшок Fuggler доволі важко. Усе через те, що на хвилю популярності вплинули і реклама, і участь знаменитостей, і відео в TikTok.
Користувачі ділять своїми колекціями Fugglers: дивіться відео
Також асортимент Fugglers поповнюється численними колабораціями, що дозволяє компанії завоювати ринок, який охоплює кілька поколінь.
Тематичні набори включають колаборації з такими брендами, як Fugglers x DC, що включає чотирьох персонажів (Супермен, Джокер, Бетмен і Харлі Квінн), Gremlins, TMNT, Володар перснів та інші.
Колаборація Fugglers та "Черепашок-ніндзя" / Фото Fuggler
У чому різниця між Fuggler і Labubu?
Fugglers належать до стилю ugly cute, тобто "приємна потворність". Водночас у Fugglers є принципова відмінність від Labubu.
Мовиться про те, що при купівлі Fugglers покупець заздалегідь знає, яку саме іграшку з якої серії він отримає. Натомість Labubu продаються у форматі "коробок-сюрпризів", де вміст стає відомим лише після відкриття пакування.
Labubu / Фото Unsplash
Чому Labubu втратили свою популярність?
Компанія Pop Mart зіткнулася зі зниженням рейтингу через спад інтересу до своїх дизайнерських іграшок. Зокрема, популярні серед зірок Labubu – плюшеві ляльки з кролячими вушками – почали втрачати свою ціну на вторинному ринку Китаю.
Раніше бренд підтримував високу вартість завдяки перепродажам рідкісних та обмежених серій, за які люди готові були платити значно дорожче.
Однак зі спадом попиту ціни на такі іграшки впали, що стало одним із ключових чинників падіння капіталізації Pop Mart.