Забудьте о молотом кофе: эксперты объяснили, почему стоит выбирать зерновой

Любители кофе часто выбирают между цельными зернами и молотым кофе. Второй вариант кажется более простым, ведь не нужно тратить время на помол, а герметичная упаковка должна сохранять свежесть продукта.

Однако эксперты советуют обратить внимание именно на кофе в зернах. Его приготовление не намного сложнее, зато он позволяет лучше раскрыть вкус и аромат напитка, пишет HuffPost.

Почему кофе в зернах лучше молотого

Вкус и аромат – ключевые составляющие хорошей чашки кофе. Именно их молотый кофе теряет значительно быстрее. Обжарщик и эксперт по контролю качества в Onyx Coffee Lab Саммер Чжан объясняет это процессом окисления.

Свежемолотый кофе в зернах лучше молотого, поскольку после помола ароматические молекулы испаряются, а площадь поверхности кофе, контактирующая с воздухом, значительно увеличивается, что ускоряет окисление,

– отметила Чжан.

По ее словам, кофе начинает окисляться каждый раз, когда вступает в контакт с воздухом. В то же время нет четкого промежутка времени, по истечении которого это становится заметным – все зависит от конкретного сорта кофе.

Молотый кофе / Фото Unsplash

Соучредитель Queen City Collective Coffee Скотт Бэйингтон также подчеркивает разницу между свежемолотым и заранее молотым кофе.

"В ней все равно будет кофеин, и она будет иметь вкус кофе, но вы не почувствуете многогранной сладости и насыщенности, которые можно ощутить в свежеобжаренном и свежемолотом кофе", – пояснил он.

Кроме того, если молоть кофе дома, можно заметить, насколько быстро его аромат наполняет помещение. По словам Байингтона, это связано с выделением ароматических веществ именно во время помола.

Значительная часть вкуса зависит от запаха, поэтому если вы высвободите ароматические вещества еще до того, как попробуете кофе, вкус будет слабее, тусклее и площе,

– отметил эксперт.

Эксперты советуют выбирать кофе в зернах / Фото Unsplash

Кроме того, герметичная упаковка не решает проблему полностью. По словам Бэйинтона, даже капсулы, заполненные азотом, все равно контактируют с кислородом, который является главным врагом сохранения вкуса и аромата.

Поэтому, если главная цель – получить максимально насыщенную чашку кофе, эксперты советуют не использовать заранее молотый кофе, а молоть зерна непосредственно перед приготовлением.