Однак експерти радять звернути увагу саме на каву в зернах. Її приготування не набагато складніше, зате вона дає змогу краще розкрити смак та аромат напою, пише HuffPost.

Чому кава в зернах краща за мелену

Смак і аромат – ключові складові хорошої чашки кави. Саме їх мелена кава втрачає значно швидше. Обсмажувач та експерт з контролю якості в Onyx Coffee Lab Саммер Чжан, пояснює це процесом окислення.

Свіжозмелена кава в зернах краща за мелену, оскільки після помелу ароматичні молекули випаровуються, а площа поверхні кави, що контактує з повітрям, значно збільшується, що прискорює окислення,

– зазначила Чжан.

За її словами, кава починає окислюватися щоразу, коли контактує з повітрям. Водночас немає чіткого проміжку часу, після якого це стає помітно – усе залежить від конкретного сорту кави.

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Мелена кава / Фото Unsplash

Співзасновник Queen City Collective Coffee Скотт Байінгтон, також наголошує на різниці між свіжозмеленою та заздалегідь меленою кавою.

"У ній все одно буде кофеїн і вона матиме смак кави, але ви не відчуєте багатогранної солодкості та насиченості, які можна відчути у свіжообсмаженій та свіжозмеленій каві", – пояснив він.

Крім того, якщо молоти каву вдома, можна помітити, наскільки швидко її аромат наповнює приміщення. За словами Байінгтона, це пов'язано з виділенням ароматичних речовин саме під час помелу.

Значна частина смаку походить від запаху, тож якщо ви вивільните ароматичні речовини ще до того, як спробуєте каву, смак буде слабкішим, тьмянішим і плоским,

– зазначив експерт.

Експерти радять обирати каву в зернах / Фото Unsplash

Крім того, герметична упаковка не повністю розв'язує проблему. За словами Байінгтона, навіть капсули, заповнені азотом, усе одно контактують із киснем, який є головним ворогом збереження смаку та аромату.

Тож якщо головна мета – отримати максимально насичену чашку кави, експерти радять не використовувати заздалегідь мелену каву, а молоти зерна безпосередньо перед приготуванням.