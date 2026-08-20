Не ищите там крабов: с чего на самом деле делают крабовые палочки

Крабовые палочки уже давно стали привычным продуктом для многих украинцев. В то же время многие до сих пор могут и не подозревать, что крабового мяса в них на самом деле нет.

На самом деле крабовые палочки представляют собой имитацию крабового мяса. Впервые их начали производить в Японии в 1970-х годах как более дешевую альтернативу дорогому продукту, а уже к 1980-м годам их потребление достигло, по оценкам, 135 миллионов фунтов в год, пишет Allrecipes.

С чего делают крабовые палочки

Несмотря на название, основой крабовых палочек обычно является не краб, а настоящее рыбное мясо. Чаще всего для этого используют сурими – мясо белой рыбы, из которого удаляют кости, а затем измельчают до пастообразного состояния.

В полученную массу добавляют другие ингредиенты, в частности натуральные и искусственные ароматизаторы, крахмал, сахар и натрий. Чаще всего для изготовления сурими используют аляскинского минтая. Эту же рыбу широко применяют в замороженных рыбных палочках и других панированных рыбных продуктах.

Крабовые палочки / Фото GettyImages

После этого рыбную пасту формуют в прямоугольные палочки. Сверху ее покрывают тонким слоем оранжевого пищевого красителя, чтобы продукт напоминал естественный цвет крабового мяса.

Почему крабовые палочки отличаются от настоящего краба

Прежде всего – ценой. Именно высокая стоимость настоящего крабового мяса в свое время стала одной из главных причин появления крабовых палочек.

Кроме того, по калорийности настоящий краб и крабовые палочки могут быть схожи, однако по питательной ценности между ними есть существенная разница.

В настоящем крабовом мясе почти втрое больше белка. Крабовые палочки же получают значительную часть калорий из углеводов.

Также настоящее крабовое мясо содержит больше витаминов и минералов. Часть питательных веществ рыбы теряется при переработке сурими.

В то же время крабовые палочки на вкус почти такие же, как настоящий краб, ведь их создавали так, чтобы они по вкусу и способу использования напоминали настоящее крабовое мясо.