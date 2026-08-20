Насправді ж крабові палички є імітацією крабового м'яса. Вперше їх почали виробляти в Японії у 1970-х роках як дешевшу альтернативу дорогому продукту, а вже до 1980-х років їх споживання сягнуло, за оцінками, 135 мільйонів фунтів на рік, пише Allrecipes.

З чого роблять крабові палички

Попри назву, основою крабових паличок зазвичай є не краб, а справжнє рибне м'ясо. Найчастіше для цього використовують сурімі – м'ясо білої риби, з якого видаляють кістки, а потім подрібнюють до пастоподібного стану.

До отриманої маси додають інші інгредієнти, зокрема натуральні та штучні ароматизатори, крохмаль, цукор і натрій. Найчастіше для виготовлення сурімі використовують аляскинського минтая. Цю ж рибу широко застосовують у заморожених рибних паличках та інших панірованих рибних продуктах.

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Крабові палички / Фото GettyImages

Після цього рибну пасту формують у прямокутні палички. Зверху її покривають тонким шаром помаранчевого харчового барвника, щоб продукт нагадував природний колір крабового м'яса.

Чим крабові палички відрізняються від справжнього краба

Найперше – ціною. Саме висока вартість справжнього крабового м'яса свого часу стала однією з головних причин появи крабових паличок.

Крім того, за калорійністю справжній краб та крабові палички можуть бути схожими, однак за поживністю між ними є суттєва різниця.

У справжньому крабовому м'ясі майже втричі більше білка. Крабові палички натомість отримують значну частину калорій із вуглеводів.

Також справжнє крабове м'ясо містить більше вітамінів і мінералів. Частина поживних речовин риби втрачається під час переробки сурімі.

Водночас смакують крабові палички майже так само, як справжній краб, адже їх створювали так, щоб вони за смаком і способом використання нагадувала справжнє крабове м'ясо.