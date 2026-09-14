Не 988 год: историк рассказал, когда на самом деле могли крестить Русь

Мы привыкли слышать, что крещение Руси произошло именно в 988 году при князе Владимире Великом. Однако эта дата не является бесспорной.

Среди ученых до сих пор нет единого мнения относительно точного года крещения Руси. Об этом рассказал историк и глава Украинского института национальной памяти Александр Алфьоров в своем видео на YouTube.

Известно ли, когда могло произойти крещение Руси

По словам Алферова, сегодня можно встретить разные версии относительно даты крещения Руси. Помимо традиционного 988 года, среди возможных дат называют также 989 и 990 годы.

В то же время историк также обращает внимание на гораздо более ранние свидетельства. Речь идет о византийских источниках, которые связывают крещение русов с событиями 860 года.

В источниках мы знаем единственный случай, когда о нас кто-то со стороны говорит, что мы были крещены. И представьте себе, это византийцы, которые в целом говорят о том, что Русь была крещена в 860 году,

– рассказал Алфьоров.

"Крещение Руси-Украины" / Картина Петра Андрусива

Таким образом, эта дата опережает традиционный 988 год более чем на 120 лет.

Почему крещение Руси могло состояться в 989 или 990 году

В "Повести временных лет" все главные события, связанные с крещением Руси, датированы 988 годом. Однако другие исторические данные указывают на то, что часть этих событий могла произойти позже.

В "Энциклопедии истории Украины" отмечается, что поход Владимира на Херсонес состоялся в 989 году. Поэтому исследователи допускают, что и крещение Руси могло произойти не в 988 году, а в 989 или 990 году.

Именно из-за противоречивых свидетельств у историков нет полного единодушия относительно точной даты.