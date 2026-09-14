Серед науковців досі немає одностайності щодо точного року хрещення Русі. Про це розповів історик і глава Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube.

Чи відомо, коли могло відбутися хрещення Русі

За словами Алфьорова, сьогодні можна зустріти різні версії щодо дати хрещення Русі. Окрім традиційного 988 року, серед можливих дат називають також 989 та 990 роки.

Водночас історик також звертає увагу на значно раніше свідчення. Йдеться про візантійські джерела, які пов'язують хрещення русів із подіями 860 року.

У джерелах ми знаємо єдиний раз, коли про нас хтось каже зі сторони, що ми були хрещені. І уявіть собі, це візантійці, які в цілому говорять про те, що Русь була хрещена у 860 році,

– розповів Алфьоров.

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"Хрещення Русі-України" / Картина Петра Андрусіва

Таким чином, ця дата випереджає традиційний 988 рік більш ніж на 120 років.

Чому хрещення Русі могло відбутися у 989 або 990 році

У "Повісті минулих літ" усі головні події, пов'язані з хрещенням Русі, датовані 988 роком. Однак інші історичні дані вказують на те, що частина цих подій могла відбутися пізніше.

В "Енциклопедії історії України" зазначають, що похід Володимира на Херсонес відбувся у 989 році. Тому дослідники допускають, що й хрещення Русі могло відбутися не у 988 році, а у 989 або 990 році.

Саме через різні свідчення в істориків немає повної одностайності щодо точної дати.