Это даже не областной центр: какой украинский город является самым длинным в Европе

В Украине есть город, который считается самым длинным в Европе. Его территория простирается более чем на сто километров.

Речь идет о Кривом Роге, который по своим масштабам является одним из крупнейших городов Украины. О том, какова протяженность города, рассказывает Криворожский городской совет.

Какой город является самым длинным в Европе

Кривой Рог занимает территорию площадью 430 квадратных километров, а его протяженность с севера на юг составляет 126 километров, что является самым большим показателем в Европе. Ширина города достигает 20 километров.

Где расположен Кривой Рог: смотрите на карте

Первое официальное письменное упоминание о Кривом Роге найдено в "Перечне основанных почтовых станций по реке Ингулец от Кременчуга до Херсона". Оно датировано 27 апреля (8 мая) 1775 года.

В XVIII веке Кривой Рог стал большим запорожским поселением в составе Ингулецкой паланки Запорожской Сечи. С первой третины XIX века его преобразовали в военное поселение.

Кривой Рог / Фото GettyImages

В 1860 году Кривой Рог получил статус городка в составе Херсонской губернии, а с 1919 года стал уездным городом в составе Екатеринославской губернии.

Почему город получил такое название

Свое название Кривой Рог получил от формы кривого мыса (рога) на слиянии рек Ингулец и Саксагань. Именно там было основано первое поселение.

В то же время существует и другая версия происхождения названия. Согласно ей, оно связано с запорожским казаком Рогом, которого прозвали "Кривым" и который поселился в этой местности.