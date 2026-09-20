Мовиться про Кривий Ріг, який за своїми масштабами є одним із найбільших міст України. Про те, яку довжину має місто, розповідає Криворізька міська рада.

Яке місто є найдовшим у Європі

Кривий Ріг займає територію площею 430 квадратних кілометрів, а його протяжність із півночі на південь становить 126 кілометрів, що є найбільшим показником у Європі. Ширина міста сягає до 20 кілометрів.

Де розташований Кривий Ріг: дивіться на карті

Перша офіційна письмова згадка про Кривий Ріг знайдена в "Розписі заснованих поштових станцій по річці Інгулець від Кременчука до Херсона". Вона датована 27 квітня (8 травня) 1775 року.

У XVIII столітті Кривий Ріг став великим запорізьким поселенням у складі Інгулецької паланки Запорізької Січі. З першої третини XIX століття його перетворили на військове поселення.

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Кривий Ріг / Фото GettyImages

У 1860 році Кривий Ріг набув статусу містечка у складі Херсонської губернії, а з 1919 року став повітовим містом у складі Катеринославської губернії.

Чому місто отримало таку назву

Свою назву Кривий Ріг отримав від форми кривого мису (рогу) на злитті річок Інгулець і Саксагань. Саме там було засноване перше поселення.

Водночас існує й інша версія походження назви. За нею, вона пов'язана із запорізьким козаком Рогом, якого прозвали "Кривим" і який оселився у цій місцевості.