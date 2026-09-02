Искусство как инвестиция: во Львове представили "Легенды Карпат" и будущую галерею PÓTAY

Во Львове в рамках Lviv Invest Forum 2026 состоялась панельная дискуссия "Как инвестиции в искусство создают добавленную стоимость девелоперских проектов". Ее организовали ARHA GROUP и PÓTAY.

В ходе беседы участники обсудили, как искусство, культурное наследие и идентичность места могут влиять на долгосрочную ценность современных пространств, сообщает 24 Канал.

Что известно о панельной дискуссии

К дискуссии присоединились президент Украины в 2005–2010 годах Виктор Ющенко, девелопер и основатель ARHA GROUP Игорь Ильчишен, народный художник Украины Владимир Козюк, генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины Оксана Старак-Повякель, CEO KRAЇNA EDEM и CEO Global Culture Forum Елена Матвеева, а также народный депутат Украины Ростислав Тистик. Модератором дискуссии выступил телеведущий и продюсер Юрий Горбунов.

Ющенко в ходе дискуссии подчеркнул роль культуры в формировании содержания физического пространства и связи человека с местом.

Застройщик создает квадратные метры, а искусство создает пространство. Ты хочешь вернуться в это пространство, а не на квадратный метр,

– отметил он.

Отдельно в ходе мероприятия говорили о проекте PÓTAY в Яблунице. По словам Ильчишена, комплекс задуман как современная интерпретация карпатского хутора.

Как проходила панельная дискуссия / Фото, предоставлено "24 Каналу"

PÓTAY расположен на высоте около 970 метров над уровнем моря. С территории открываются виды на Говерлу и Петрос.

Идея создать здесь художественное пространство возникла после визита Козюка в Яблуницу и его встречи с Ильчишеном. На тот момент проект "Легенды Карпат" уже существовал, а знакомство с локацией стало толчком к идее будущей галереи.

"Владимир вдохновил меня, и я понял, что это художественное пространство – это и есть душа этого проекта", – заявил Ильчишен.

Комплекс PÓTAY / Фото предоставлено 24 Каналу

По его словам, современный девелопмент должен создавать не только квадратные метры, но и смысл, а также долгосрочную ценность.

Что показали на форуме

В ходе мероприятия были представлены 12 полотен из центрального цикла "Легенды Карпат" – художественного проекта Козюка, который на современном языке переосмысливает мифологию, природу и культурную память Карпат.

Владимир Козюк / Фото, предоставлено 24 Каналу

В то же время проект уже выходит за пределы первоначального цикла. Одним из его направлений стала сюжетная живопись на основе старинных гуцульских открыток и фотографий.

Художники работают с запечатленными на этих материалах образами людей, аутентичной одеждой, украшениями и деталями быта. Архивные материалы они переосмысливают в современной живописи.

Картины из цикла "Легенды Карпат" / Фото предоставлено 24 Каналу

В дальнейшем в рамках проекта "Легенды Карпат" планируется проводить художественные пленэры и резиденции, привлекать новых художников, реализовывать благотворительные инициативы и проводить культурные мероприятия.

Также на одной из самых высоких точек территории PÓTAY планируется создать будущую галерею современного искусства.

Отдельной частью экспозиции стала коллекция старинных гуцульских открыток и фотографий Козюка. Некоторым экземплярам этой коллекции около 100–150 лет.

Старинные гуцульские открытки, которые были представлены / Фото предоставлено 24 Каналу

Во время мероприятия архивные изображения демонстрировались на экране, где с помощью технологий искусственного интеллекта они "оживали".

В завершение панельной дискуссии Ильчишен и Козюк подарили участникам мероприятия, в частности Виктору Ющенко, картины.