Під час розмови учасники обговорили, як мистецтво, культурна спадщина та ідентичність місця можуть впливати на довгострокову цінність сучасних просторів, передає 24 Канал.

Що відомо про панельну дискусію

До дискусії долучилися Президент України у 2005 – 2010 роках Віктор Ющенко, девелопер та засновник ARHA GROUP Ігор Ільчишен, народний художник України Володимир Козюк, генеральна директорка Національного музею народної архітектури та побуту України Оксана Старак-Повякель, CEO KRAЇNA EDEM та CEO Global Culture Forum Олена Матвєєва, а також народний депутат України Ростислав Тістик. Модерував дискусію телеведучий і продюсер Юрій Горбунов.

Ющенко під час дискусії наголосив на ролі культури у формуванні змісту фізичного простору та зв'язку людини з місцем.

Забудовник творить квадратні метри, а мистецтво творить простір. Ти хочеш повернутися у той простір, а не на квадратний метр,

– зазначив він.

Окремо під час заходу говорили про проєкт PÓTAY у Яблуниці. За словами Ільчишена, комплекс задуманий як сучасне прочитання карпатського хутора.

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Як проходила панельна дискусія / Фото, надане 24 Каналу

PÓTAY розташований на висоті близько 970 метрів над рівнем моря. З території відкриваються краєвиди на Говерлу та Петрос.

Ідея створити тут мистецький простір виникла після візиту Козюка до Яблуниці та його зустрічі з Ільчишеним. На той момент проєкт "Легенди Карпат" уже існував, а знайомство з локацією стало поштовхом до ідеї майбутньої галереї.

"Володимир надихнув мене, і я зрозумів, що цей мистецький простір – це і є душа цього проєкту", – заявив Ільчишен.

Комплекс PÓTAY / Фото, надане 24 Каналу

За його словами, сучасний девелопмент має створювати не лише квадратні метри, а й сенси та довгострокову цінність.

Що показали на форумі

Під час події представили 12 полотен із центрального циклу "Легенди Карпат" – мистецького проєкту Козюка, який сучасною мовою переосмислює міфологію, природу та культурну пам'ять Карпат.

Володимир Козюк / Фото, надане 24 Каналу

Водночас проєкт уже виходить за межі початкового циклу. Одним із його напрямів став сюжетний живопис на основі старовинних гуцульських листівок і фотографій.

Художники працюють із зафіксованими на цих матеріалах образами людей, автентичним вбранням, прикрасами та деталями побуту. Архівні матеріали вони переосмислюють у сучасному живописі.

Картини з циклу "Легенди Карпат" / Фото, надане 24 Каналу

Надалі в межах "Легенд Карпат" планують проводити художні пленери та резиденції, залучати нових митців, реалізовувати благодійні ініціативи та проводити культурні події.

Також на одній із найвищих точок території PÓTAY планують створити майбутню галерею сучасного мистецтва.

Окремою частиною експозиції стала колекція старовинних гуцульських листівок і фотографій Козюка. Деяким екземплярам цієї колекції близько 100 – 150 років.

Старовинні гуцульські листівки, які було показано / Фото, надане 24 Каналу

Під час події архівні зображення демонстрували на екрані, де за допомогою технологій штучного інтелекту вони "оживали".

На завершення панельної дискусії Ільчишен та Козюк подарували учасникам заходу, зокрема Віктору Ющенку, картини.