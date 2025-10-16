16 октября monobank запустил особый розыгрыш. Поводом стало то, что количество пользователей банка достигло 10 миллионов человек. Однако розыгрыш является интерактивным.

Ведь для участия в специальных розыгрышах нужно найти лимоны в мобильном приложении monobank. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

Интересно "Лимонная лихорадка" набирает обороты: на OLX уже появились первые "предприниматели"

Почему лимоны заполонили monobank?

Утром 16 октября Олег Гороховский, соучредитель monobank сообщил, что у них почтенный юбилей в виде 10 миллионов пользователей. Очевидно, к этому событию готовились и соучредитель банка даже назвал праздничный розыгрыш "шабашем".

Сразу предупреждаю, если вы это начнете, вы уже не сможете остановиться. Мне установили это для тестирования неделю назад и я ненавижу того, кто это сделал,

– написал Гороховский.

По случаю 10 миллионов клиентов в мобильном приложении появились загадочные лимоны. В идеале их 50, однако, как намекает Гороховский, есть еще мифический 51-й лимон.

Украинцы массово начали искать те лимоны. Нагрузка на мобильное приложение monobank стала настолько высокой, что начались перебои. Однако все починили и люди продолжают искать лимоны и делиться результатами в сети.

Зачем искать лимоны?

Игра в "найди лимоны" это не только развлечение, но и возможность получить призы, ведь за определенное количество найденных лимонов пользователи становятся участниками розыгрышей:

если вы нашли 10 лимонов, то вы участвуете в розыгрыше 50-ти iPhone 17, получит скин на память. В то же время для детских карточек дополнительно разыграют 1 000 банок шоколадных монет;

если же вы нашли все 50 лимонов – то вы становитесь участником розыгрыша 1 миллиона гривен.

а если вам улыбнется удача и удастся найти аж 51 лимон – вы можете стать владельцем автомобиля BMW 3.



Наша редакция пока что остановилась на 50 / Скриншот

Розыгрыш состоится 20 – 21 октября. Интересно, что если 51-й лимон найдет владелец детской карты, то он получит поездку в Диснейленд на 5 человек.

Лимоны вызвали большой ажиотаж