16 жовтня monobank запустив особливий розіграш. Нагодою стало те, що кількість користувачів банку сягнула 10 мільйонів осіб. Однак розіграш є інтерактивним.

Адже для участі у спеціальних розіграшах потрібно знайти лимони у мобільному застосунку monobank. Детальніше про це розповість 24 Канал.

Чому лимони заполонили monobank?

Уранці 16 жовтня Олег Гороховський, співзасновник monobank повідомив, що у них поважний ювілей у вигляді 10 мільйонів користувачів. Вочевидь, до цієї події готувалися і співзасновник банку навіть назвав святковий розіграш "шабашем".

Одразу попереджаю, якщо ви це почнете, ви вже не зможете зупинитися. Мені встановили це для тестування тиждень тому і я ненавиджу того, хто це зробив,

– написав Гороховський.

З нагоди 10 мільйонів клієнтів у мобільному застосунку з'явилися загадкові лимони. В ідеалі їх 50, проте, як натякає Гороховський, є ще міфічний 51-й лимон.

Українці масово почали шукати ті лимони. Навантаження на мобільний застосунок monobank стало настільки високим, що почалися перебої. Однак все полагодили й люди продовжують шукати лимони й ділитися результатами у мережі.

Навіщо шукати лимони?

Гра в "знайди лимони" це не тільки розвага, але й можливість отримати призи, адже за певну кількість знайдених лимонів користувачі стають учасниками розіграшів:

якщо ви знайшли 10 лимонів, то ви берете участь у розіграші 50-ти iPhone 17, отримає скін на згадку. Водночас для дитячих карток додатково розіграють 1 000 банок шоколадних монет;

якщо ж ви знайшли усі 50 лимонів – то ви стаєте учасником розіграшу 1 мільйона гривень.

а якщо вам усміхнеться удача і вдасться знайти аж 51 лимон – ви можете стати власником автомобіля BMW 3.



Наша редакція поки що зупинилася на 50 / Скриншот

Розіграш відбудеться 20 – 21 жовтня. Цікаво, що якщо 51-й лимон знайде власник дитячої картки, то він отримає поїздку до Діснейленду на 5 осіб.

Лимони спричинили неабиякий ажіотаж