Украинский monobank запустил розыгрыш, который захватил сеть. Среди призов –миллион гривен и BMW. Для участия нужно найти минимум 10 лимонов.

Розыгрыш запустили в приложении monobank в честь того, что там теперь 10 миллионов клиентов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение основателя Олега Гороховского.

Что это за розыгрыш?

Всего в приложении можно найти 50 или 51 лимон – последний "мифический" и неизвестно, существует ли он на самом деле.

Гороховский рассказал, что тот, кто соберет 10 лимонов – участвует в розыгрыше 50 iPhone 17. А еще получит скин на память. Для детских карточек дополнительно разыграют 1000 банок шоколадных монет.

Тот, кто соберет аж 50 лимонов – борется за 1 000 000 гривен Если найти 51 лимон – получите BMW 3. Для владельцев детских карточек 51-й лимон другой и если найти его – будет поездка в Диснейленд для победителя и четырех его друзей.

На поиски у пользователей есть 4 дня.

Где искать лимоны?

Среди пользователей такой розыгрыш вызвал большой ажиотаж. Все бросились искать лимоны и начали находить их в самых неожиданных местах.

На главном экране телефона нужно зажми иконку моно. Там выбросит кнопку забрать лимон,

– рассказал в комментарии один из "искателей".

В сети также активно обсуждают, где можно найти лимоны. В частности, начали создавать целые списки, "чек-листы", где спрятаны лимоны.

Где искать лимоны: смотрите пост

Некоторые посты с подсказками более полные, а некоторые содержат меньше информации. Однако это не умаляет ажиотажа, который наделал Монобанк.

Пользователи делятся подсказками: смотрите пост

Участие в розыгрыше решило принять большое количество людей. Некоторые делятся тем, сколько уже лимонов удалось найти. Цифры разнятся – от нескольких штук до почти 50.

Пользователи ищут лимоны: смотрите фото

К слову, приложение не выдержало наплыва пользователей и там произошел технический сбой.

