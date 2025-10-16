"Лихорадка" в monobank: пользователи рассказывают о самых неожиданных местах, где найти лимоны
- Монобанк запустил розыгрыш, где участники могут выиграть 1 000 000 гривен или BMW, собирая лимоны в их приложении.
- Приложение Монобанк потерпел технический сбой из-за большого наплыва пользователей, которые ищут лимоны для участия в розыгрыше.
Украинский monobank запустил розыгрыш, который захватил сеть. Среди призов –миллион гривен и BMW. Для участия нужно найти минимум 10 лимонов.
Розыгрыш запустили в приложении monobank в честь того, что там теперь 10 миллионов клиентов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение основателя Олега Гороховского.
Что это за розыгрыш?
Всего в приложении можно найти 50 или 51 лимон – последний "мифический" и неизвестно, существует ли он на самом деле.
Гороховский рассказал, что тот, кто соберет 10 лимонов – участвует в розыгрыше 50 iPhone 17. А еще получит скин на память. Для детских карточек дополнительно разыграют 1000 банок шоколадных монет.
Тот, кто соберет аж 50 лимонов – борется за 1 000 000 гривен Если найти 51 лимон – получите BMW 3. Для владельцев детских карточек 51-й лимон другой и если найти его – будет поездка в Диснейленд для победителя и четырех его друзей.
На поиски у пользователей есть 4 дня.
Где искать лимоны?
Среди пользователей такой розыгрыш вызвал большой ажиотаж. Все бросились искать лимоны и начали находить их в самых неожиданных местах.
На главном экране телефона нужно зажми иконку моно. Там выбросит кнопку забрать лимон,
– рассказал в комментарии один из "искателей".
В сети также активно обсуждают, где можно найти лимоны. В частности, начали создавать целые списки, "чек-листы", где спрятаны лимоны.
Где искать лимоны: смотрите пост
Некоторые посты с подсказками более полные, а некоторые содержат меньше информации. Однако это не умаляет ажиотажа, который наделал Монобанк.
Пользователи делятся подсказками: смотрите пост
Участие в розыгрыше решило принять большое количество людей. Некоторые делятся тем, сколько уже лимонов удалось найти. Цифры разнятся – от нескольких штук до почти 50.
Пользователи ищут лимоны: смотрите фото
К слову, приложение не выдержало наплыва пользователей и там произошел технический сбой.
