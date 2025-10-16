"Лихоманка" у monobank: користувачі розповідають про найнеочікуваніші місця, де знайти лимони
- Монобанк запустив розіграш, де учасники можуть виграти 1 000 000 гривень або BMW, збираючи лимони в їхньому застосунку.
- Застосунок Монобанк зазнав технічного збою через великий наплив користувачів, які шукають лимони для участі в розіграші.
Український monobank запустив розіграш, який захопив мережу. Серед призів – мільйон гривень та BMW. Для участі потрібно знайти мінімум 10 лимонів.
Розіграш запустили у застосунку monobank на честь того, що там тепер 10 мільйонів клієнтів. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис засновника Олега Гороховського.
Що це за розіграш?
Всього у застосунку можна знайти 50 або 51 лимон – останній "міфічний" і невідомо, чи існує він насправді.
Гороховський розповів, що той, хто збере 10 лимонів – бере участь у розіграші 50 iPhone 17. А ще отримає скін на згадку. Для дитячих карток додатково розіграють 1000 банок шоколадних монет.
Той, хто збере аж 50 лимонів – змагається за 1 000 000 гривень Якщо знайти 51 лимон – отримаєте BMW 3. Для власників дитячих карток 51-й лимон інший і якщо знайти його – буде поїздка до Діснейленду для переможця і чотирьох його друзів.
На пошуки у користувачів є 4 дні.
Де шукати лимони?
Серед користувачів такий розіграш спричинив неабиякий ажіотаж. Всі кинулись шукати лимони і почали знаходити їх у найнеочікуваніших місцях.
На головному екрані телефона потрібно затисни іконку моно. Там викине кнопку забрати лимон,
– розповів у коментарі один із "шукачів".
У мережі також активно обговорюють, де можна знайти лимони. Зокрема, почали створювати цілі списки, "чек-листи", де заховані лимони.
Деякі пости із підказками більш повні, а деякі містять менше інформації. Однак це не применшує ажіотажу, який наробив Монобанк.
Участь у розіграші вирішила взяти велика кількість людей. Дехто ділиться тим, скільки вже лимонів вдалося знайти. Цифри різняться – від кількох штук до майже 50.
До слова, застосунок не витримав напливу користувачів і там відбувся технічний збій.
