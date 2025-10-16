Укр Рус
"Лимонная лихорадка" набирает обороты: на OLX уже появились первые "предприниматели"
16 октября, 15:37
"Лимонная лихорадка" набирает обороты: на OLX уже появились первые "предприниматели"

Юрий Семенюк
Основні тези
  • Украинцы активно ищут лимоны в monobank, что привело к появлению объявлений на OLX, где предлагают найти лимоны за деньги.
  • Пользователи OLX предлагают услуги по поиску лимонов по ценам от 50 до 200 гривен.

Весь день украинцы активно ищут лимоны в monobank. Однако, как ни странно, появились и те, кто не против подзаработать на этом.

Уже появились соответствующие объявления на платформе OLX. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.

За сколько гривен вам найдут лимоны?

Соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал объявление с OLX, где пользователь предлагает услугу – он готов найти все лимоны за 200 гривен. Однако, как пошутил предприниматель, наша новость о "лимонной лихорадке" разрушила некоторым бизнес.


Мы ничего не ломали / Скриншот

Кстати, на платформе OLX есть больше, чем одно объявление. Пользователи платформы предлагают свою помощь в поиске лимонов за 50, 100 или 200 гривен. Так сказать, на любую целевую аудиторию.


Объявления на OLX / Скриншот

Что же это за лимоны в monobank?

  • 16 октября monobank запустил розыгрыш по случаю 10 миллионов пользователей банка. Пользователям нужно искать лимоны в мобильном приложении.

  • Кто соберет 10 лимонов – становится участником розыгрыша 50 iPhone 17 и получит скин.

  • Кто найдет 50 лимонов – будет соревноваться за 1 миллион гривен.

  • А вот если кому-то удастся найти 51-й лимон – то можно выиграть BMW 3.

  • Лимоны вызвали такой ажиотаж, что в приложении начались перебои из-за нагрузки.