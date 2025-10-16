Весь день украинцы активно ищут лимоны в monobank. Однако, как ни странно, появились и те, кто не против подзаработать на этом.

Уже появились соответствующие объявления на платформе OLX. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.

За сколько гривен вам найдут лимоны?

Соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал объявление с OLX, где пользователь предлагает услугу – он готов найти все лимоны за 200 гривен. Однако, как пошутил предприниматель, наша новость о "лимонной лихорадке" разрушила некоторым бизнес.



Мы ничего не ломали / Скриншот

Кстати, на платформе OLX есть больше, чем одно объявление. Пользователи платформы предлагают свою помощь в поиске лимонов за 50, 100 или 200 гривен. Так сказать, на любую целевую аудиторию.



Объявления на OLX / Скриншот

Что же это за лимоны в monobank?