"Лимонна лихоманка" набирає обертів: на OLX уже з'явилися перші "підприємці"
- Українці активно шукають лимони в monobank, що призвело до появи оголошень на OLX, де пропонують знайти лимони за гроші.
- Користувачі OLX пропонують послуги з пошуку лимонів за цінами від 50 до 200 гривень.
Увесь день українці активно шукають лимони в monobank. Однак, як не дивно, з'явилися й ті, хто не проти підзаробити на цьому.
Уже з'явилися відповідні оголошення на платформі OLX. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Олега Гороховського.
За скільки гривень вам знайдуть лимони?
Співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував оголошення з OLX, де користувач пропонує послугу – він готовий знайти усі лимони за 200 гривень. Однак, як пожартував підприємець, наша новина про "лимонну лихоманку" зруйнувала декому бізнес.
Ми нічого не ламали / Скриншот
До речі, на платформі OLX є більше, ніж одне оголошення. Користувачі платформи пропонують свою допомогу в пошуку лимонів за 50, 100 чи 200 гривень. Так би мовити, на будь-яку цільову авдиторію.
Що ж це за лимони у monobank?
16 жовтня monobank запустив розіграш з нагоди 10 мільйонів користувачів банку. Користувачам потрібно шукати лимони у мобільному застосунку.
Хто збере 10 лимонів – стає учасником розіграшу 50 iPhone 17 та отримає скін.
Хто знайде 50 лимонів – змагатиметься за 1 мільйон гривень.
А ось якщо комусь вдасться знайти 51-й лимон – то можна виграти BMW 3.
Лимони викликали такий ажіотаж, що в застосунку почалися перебої через навантаження.