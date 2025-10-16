Увесь день українці активно шукають лимони в monobank. Однак, як не дивно, з'явилися й ті, хто не проти підзаробити на цьому.

Уже з'явилися відповідні оголошення на платформі OLX. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Олега Гороховського.

За скільки гривень вам знайдуть лимони?

Співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував оголошення з OLX, де користувач пропонує послугу – він готовий знайти усі лимони за 200 гривень. Однак, як пожартував підприємець, наша новина про "лимонну лихоманку" зруйнувала декому бізнес.



Ми нічого не ламали / Скриншот

До речі, на платформі OLX є більше, ніж одне оголошення. Користувачі платформи пропонують свою допомогу в пошуку лимонів за 50, 100 чи 200 гривень. Так би мовити, на будь-яку цільову авдиторію.



Оголошення на OLX / Скриншот

Що ж це за лимони у monobank?