Логотип Apple придумали не случайно: почему на яблоке есть откушенный кусочек

Если сегодня увидеть надкушенное яблоко, почти каждый сразу узнает Apple. Этот логотип настолько привычен, что мало кто задумывается, почему на яблоке вообще оставили характерный укус.

А еще интереснее то, что вокруг этой детали на протяжении многих лет возникали разные версии – от игры слов с компьютерным "байтом" до истории Аллана Тьюринга. На самом деле причина была гораздо проще, пишет 24 Канал.

Зачем яблоку понадобился укус?

Знаменитый логотип создал американский дизайнер Роб Янофф в 1977 году, когда Apple работала над новым визуальным стилем. Перед ним стояла довольно простая задача: сделать яблоко таким, чтобы его можно было легко узнать даже в маленьком размере.

И тут возникла проблема. Если сильно уменьшить изображение целого яблока, оно могло напоминать вишню или другой круглый фрукт. Поэтому Янофф добавил характерный укус сбоку.

Сам дизайнер впоследствии объяснял, что эта деталь была нужна прежде всего для масштаба и узнаваемости: даже маленький силуэт сразу воспринимался именно как яблоко.

Интересно, что сам Янофф называл истинную причину несколько "разочаровывающей" по сравнению со всеми красивыми легендами, которые появились вокруг логотипа.

А что насчет "байта"?

Одна из самых популярных версий заключается в том, что bite – "укус" – звучит так же, как byte, базовая единица цифровой информации. Для логотипа компьютерной компании это действительно кажется идеальным символом.

Но Янофф уверял: это не было задумано изначально. По его словам, уже после создания логотипа креативный директор обратил его внимание на компьютерный термин byte.

Дизайнер был удивлен, ведь на момент работы над логотипом даже не знал всех базовых компьютерных терминов. То есть каламбур оказался настолько удачным, что впоследствии люди стали воспринимать его как часть замысла.

При чем здесь Адам, Ева и Аллан Тьюринг

Вокруг укуса возникло еще несколько эффектных теорий. Одна из них связывает яблоко с запретным плодом из библейской истории об Адаме и Еве – символом знаний.

Другая касается британского математика Аллана Тьюринга, одного из пионеров компьютерной науки. Существует легенда, что после его смерти рядом с ним нашли надкушенное яблоко, которое могло содержать цианид.

Из-за этого фанаты Apple пытались увидеть в логотипе своеобразную дань Тьюрингу. Однако Янофф отрицал, что вдохновлялся этими историями.

По его словам, символизм появился уже после создания логотипа, когда люди начали самостоятельно искать в нем скрытые смыслы.