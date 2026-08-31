Она обошла Led Zeppelin: какую песню назвали лучшей в 1970-х

В течение 1970-х годов появилось немало песен, которые впоследствии стали классикой. Именно это десятилетие часто называют периодом, когда популярные исполнители создали свои самые известные произведения.

Среди них – хиты Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Брюса Спрингстина и других исполнителей. О том, какая песня 1970-х годов стала лучшей, пишет Parade.

Какую песню назвали лучшей в 1970-х

Определить одну лучшую песню десятилетия непросто. Однако в этом помогло издание Collider, которое опубликовало рейтинг 10 лучших песен 1970-х годов. В список вошли "Stairway to Heaven" группы Led Zeppelin 1971 года, "Dreams" Fleetwood Mac 1977 года, "Born to Run" Брюса Спрингстина 1975 года и "Layla" группы Derek and the Dominos 1970 года.

Однако первое место в рейтинге заняла песня "Heroes" Дэвида Боуи, выпущенная в 1977 году. Ее соавтором был Брайан Ино.

Как появилась песня "Heroes"

В интервью 1977 года Дэвид Боуи рассказывал об обстоятельствах, при которых работал над композицией. Альбом "Heroes" записывали в Западном Берлине – за 12 лет до падения Берлинской стены.

По словам музыканта, он ежедневно наблюдал за Стеной примерно с 12:00 до 13:00. Однажды Боуи заметил парня и девушку, которые встречались у Стены под присмотром охранников и под прицелом оружия.

Музыкант рассказывал, что пара целовалась и обнималась на скамейке в парке. Он предположил, что между ними был роман, который они могли воспринимать как своеобразный "акт героизма" из-за места, где происходили их встречи.

David Bowie – "Heroes": смотрите видео

В то же время, как сообщает Louder, в 2015 году во время интервью журналу Classic Rock Боуи рассказал о другом источнике вдохновения для песни. Он признался, что узнал о романе своего продюсера Тони Висконти, который на тот момент был женат, с его немецкой подругой Антонией Маас. С ней Висконти познакомился во время пребывания в Берлине.

Боуи, скончавшийся в 2016 году в возрасте 69 лет, также отмечал, что атмосфера Западного Берлина повлияла на написание песен для альбома "Heroes".

Я считаю, что должен ставить себя в такие ситуации, чтобы создать хоть что-то достойное. У меня до сих пор остается то же самое ощущение, когда я приезжаю в какую-то страну… Я должен поставить себя в опасную ситуацию – будь то эмоционально, психически или физически, – и это выливается в такие вещи: жизнь в Берлине, ведение довольно спартанского образа жизни для человека с моим достатком и принуждение себя жить в соответствии с ограничениями этого города,

– говорил музыкант.

Кроме того, в интервью 1977 года Боуи отмечал, что запись альбома в Западном Берлине, "примерно в 30–40 метрах от Стены", создавала необходимое ему ощущение напряжения.