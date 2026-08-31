Серед них – хіти Led Zeppelin, Fleetwood Mac, Брюса Спрінгстіна та інших артистів. Про те, яка пісня 1970-х стала найкращою, пише Parade.

Яку пісню назвали найкращою у 1970-х

Визначити одну найкращу пісню десятиліття непросто. Однак у цьому допомогло видання Collider, яке опублікувало рейтинг 10 найкращих пісень 1970-х років. До списку увійшли "Stairway to Heaven" гурту Led Zeppelin 1971 року, "Dreams" Fleetwood Mac 1977 року, "Born to Run" Брюса Спрінгстіна 1975 року та "Layla" гурту Derek and the Dominos 1970 року.

Проте перше місце у рейтингу посіла пісня "Heroes" Девіда Боуї, випущена у 1977 році. Її співавтором був Брайан Іно.

Як з'явилася пісня "Heroes"

В інтерв'ю 1977 року Девід Боуї розповідав про обставини, за яких працював над композицією. Альбом "Heroes" записували у Західному Берліні – за 12 років до падіння Берлінської стіни.

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За словами музиканта, він щодня спостерігав за Стіною приблизно з 12:00 до 13:00. Одного разу Боуї помітив хлопця та дівчину, які зустрічалися під Стіною під наглядом охоронців і під прицілом зброї.

Музикант розповідав, що пара цілувалася та обіймалася на лавці у парку. Він припустив, що між ними був роман, який вони могли сприймати як своєрідний "акт героїзму" через місце, де відбувалися їхні зустрічі.

David Bowie – "Heroes": дивіться відео

Водночас, як повідомляє Louder, у 2015 році під час інтерв'ю журналу Classic Rock Боуї розповів про інше джерело натхнення для пісні. Він зізнався, що дізнався про роман свого продюсера Тоні Вісконті, який на той момент був одружений, з його німецькою подругою Антонією Маас. З нею Вісконті познайомився під час перебування у Берліні.

Боуї, який помер у 2016 році у віці 69 років, також зазначав, що атмосфера Західного Берліна вплинула на написання пісень для альбому "Heroes".

Я вважаю, що мушу ставити себе в такі ситуації, щоб створити хоч щось пристойне. У мене досі залишається те саме відчуття, коли я приїжджаю в якусь країну… Я мушу поставити себе в небезпечну ситуацію – чи то емоційно, чи то психічно, чи то фізично, – і це виливається в такі речі: життя в Берліні, ведення досить спартанського способу життя для людини з моїми статками та примушення себе жити відповідно до обмежень цього міста,

– говорив музикант.

Крім того, в інтерв'ю 1977 року Боуї зазначав, що запис альбому у Західному Берліні, "приблизно за 30 – 40 метрів від Стіни", створював необхідне йому відчуття напруги.