Что будет с организмом, если ежедневно пить матча: женщина провела эксперимент и поделилась результатами

Чай матча за последние несколько лет стал довольно популярным в Европе. Журналистка Алекса Меллардо решила вместо кофе в течение 30 дней употреблять только матча и поделилась своими впечатлениями.

Журналистка говорит, что в ее организме произошли положительные изменения. О результатах такого эксперимента Алекси Меллардо рассказывает 24 Канал со ссылкой на Eat This, Not That.

Что будет, если ежедневно употреблять матча

Журналистка рассказала, что всегда пила две чашки кофе ежедневно – одну утром, а другую – днем. Однако для эксперимента решила заменить кофе на матча и в течение 30 дней употребляла 2 чашки именно этого напитка.

Прежде всего Алекса Меллардо замечает, что как и кофе, матча дает заряд энергии, но нет так называемой "кофейной дрожи". Хотя и кофеина в матча несколько меньше, и все же бодрит она не хуже.

Матча бодрит не хуже, чем кофе / Фото Pexels

Также журналистка говорит, что матча значительно вкуснее кофе, хотя до эксперимента она так не считала, но теперь не отдает предпочтение именно натуральному вкусу чая. Автор объясняет, что очень долго пила кофе, и поэтому, наверное, перестала тонко чувствовать его вкус. Возможно, это произошло и из-за того, что поддерживая здоровый образ жизни она перестала добавлять в напиток подсластители и сливки.

Порошок матча имеет естественный землистый вкус. Я просто смешала немного горячей воды и миндального молока, чтобы придать матча гладкой кремовой текстуры. Было такое ощущение, будто я просыпаюсь от особого вкуса, а не просто употребляю кофеин,

– описала она свои впечатления.

Журналистка говорит, что выбрала в свое время для себя этот напиток, ведь он положительно влияет на организм, снижает уровень кортизола в крови и способствует похудению. Также матча не повышает артериальное давление и является хорошей профилактикой ряда заболеваний.

Матча имеет немало полезных свойств / Pexels

Меллардо заключает, что привычки должны быть приятными, легкими и устойчивыми и именно такой для нее стала привычка пить матча. Журналистка говорит, что в этом напитке она нашла для себя комфорт, энергию и много преимуществ для здоровья, а замечательный вкус она воспринимает как бонус, который поможет сделать такую привычку более долгосрочной.