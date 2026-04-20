Латынь, греческий или арамейский: на каком языке общался Иисус Христос на самом деле

Вероятнее всего, что Иисус Христос в повседневной жизни говорил на арамейском языке, который был языком общения в Галилее в те времена. Впрочем, есть предположение, что кроме этого языка он мог знать еще 2 других – греческий язык и латынь – хотя не владел ими в совершенстве.

О языке, которым мог говорить Иисус Христос в повседневной жизни, говорится в издании History.

Известен ли язык, на котором говорил Иисус Христос?

Ученые сходятся во мнении, что основным разговорным языком Иисуса Христа был арамейский, ведь им пользовались жители Галилеи в повседневной жизни. Речь идет о галилейском диалекте этого языка.

Интересно! Это древний семитский язык, который на сегодня почти вымер. Возникла она среди народа, известного как арамеи, примерно в конце XI века до нашей эры. И только некоторые общины халдейских христиан в Ираке и Сирии до сих пор говорят на одном из вариантов арамейского языка.

Но в целом регион в те времена был многоязычным: кроме арамейского, распространенным был древнееврейский и греческий. Также латынь. Поэтому есть предположение о многоязычии и самого Иисуса, который мог знать несколько языков.

В повседневной жизни он мог говорить на арамейском, а также знать иврит. Есть признаки, что латынь и греческий язык Иисус Христос также мог использовать.

Какие еще 2 языка были во времена Иисуса Христа?

Несмотря на то, что латынь и греческий были распространены во времена Иисуса, маловероятно то, что он знал эти 2 языка хорошо.

Есть предположение, что из латыни Иисус Христос мог знать лишь несколько слов, сказал Джонатан Кац, стипендиат-преподаватель классических филологий в Оксфордском университете, передает BBC News. Тогда это был язык права и римского войска.

А вот греческий Иисус мог знать лучше, хоть и не владел им в совершенстве, ведь этот язык использовали гражданские администраторы в Римской империи. А еще были города Десятигорода, преимущественно в Иордании, где доминировали греческий язык и культура.

В то же время нет четких доказательств того, что Иисус Христос мог писать на любом языке. В Евангелии от Иоанна отмечается, что он пишет на порохе, но это лишь одно из описаний. И неизвестно, на каком языке это было написано. Существует вариант, что Иисус мог даже рисовать, а не писать.

