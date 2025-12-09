В каком цвете встречать 2026 год по знаку Зодиака
- Для встречи 2026 года астрологи рекомендуют выбирать яркие и энергетические цвета, такие как красный, коралловый, и золотистый.
- Различные знаки Зодиака имеют свои рекомендации по цвету, например, Овену подойдет яркий красный, а Рыбам – кремовый или перламутровый.
В Новый год все мы хотим красиво выглядеть и привлечь в жизнь успех. Праздничная ночь всегда окутана какой-то магией, поэтому для того, чтобы понравиться главному животному года Огненному Коню, стоит одеть наряд в соответствии с цветом своего Зодиака.
В новогоднюю ночь цвета должны быть яркими и энергетическими, пишет 24 Канал. Астрологи советуют выбирать яркие, теплые или глубокие оттенки, а также ткани, которые красиво двигаются – это шелк, сатин или бархат.
Какие цвета выбрать на Новый год?
Для встречи Нового года подойдет красный, коралловый, терракотовый, медный, бронзовый или золотистый цвет. К глубоким насыщенным принадлежит темно-синий, изумрудный и сапфировый. Также можно выбирать натуральные тона: шоколадный, винный или каштановый.
Для тех, кто хочет спокойный цвет, можно выбрать молочные, кремовые или перламутровые оттенки. А вот от холодных и приглушенных тонов лучше отказаться. Астрологи не советуют выбирать платье в сером, черном или голубом цвете, поскольку они способны приглушить праздничную атмосферу.
Какой цвет выбрать по знаку Зодиака?
Овен – яркий красный или коралловый с акцентом на плече, вырез или смелый фасон.
Телец – шоколадный оттенок, медный или карамельный. Хорошо подойдут шелковые или бархатные ткани.
Близнецы – астрологи советуют маталик или насыщенный красный. Наряд должен быть довольно динамичным.
Рак – подойдет глубокий изумрудный, винный или насыщенный синий. Такие оттенки подчеркнут женственность.
Лев – золото, медь или насыщенный красный, желательно выбирать наряды с блестками и пайетками.
Дева – сливовый, темный рубин или фиолетовый лучше всего подойдут для празднования Нового года.
Фиолетовое платье подойдет Девам / Фото Pinterest
Весы – подойдет сапфировый, бирюзовый. Преимуществом будут легкие ткани и гармоничный силуэт.
Скорпион – бордовый, темно-красный или винный лучше всего подойдут для новогодней ночи.
Стрелец – стоит выбирать оранжевый, медный или красный цвет. Наряд должен выглядеть празднично.
Козерог – астрологи советуют золотистые ткани, которые больше всего понравятся покровителю года.
Водолей – подойдет бирюзовый оттенок, который выглядит нежно и оригинально.
Рыбы – стоит делать ставку на кремовый, перламутровый, светло-розовый оттенок.
Для завершенности образа стоит дополнять наряд украшениями и аксессуарами.
Довершить новогодний образ можно благодаря изысканному маникюру, пишет Real Simple. В тренде на Новый год 2026 – маникюр с бархатным стеклянным дизайном, создан металлическим гель-лаком в технике "кошачий глаз". Популярные цвета: глубокий зеленый, багровый, бежевый, нежно-розовый, ледяной голубой и шоколадный оттенки.
Что одеть на Новый год 2026?
На Новый год 2026, год Огненной Лошади, рекомендуется выбирать наряды в ярких, живых цветах, таких как красный, коралловый, металлик, желтый, зеленый, белый и молочный.
Также стоит примерить платья в ярких теплых тонах, таких как красный, коралловый, золотистый и медный, чтобы привлечь внимание и создать праздничное настроение.
Часті питання
