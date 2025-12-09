У якому кольорі зустрічати 2026 рік за знаком Зодіаку
- Для зустрічі 2026 року астрологи рекомендують обирати яскраві та енергетичні кольори, такі як червоний, кораловий, та золотистий.
- Різні знаки Зодіаку мають свої рекомендації щодо кольору, наприклад, Овену підійде яскравий червоний, а Рибам – кремовий чи перламутровий.
У Новий рік всі ми хочемо красиво виглядати й залучити в життя успіх. Святкова ніч завжди оповита якоюсь магією, тому для того, щоб сподобатися головній тварині року – Вогняному Коню, варто одягнути вбрання відповідно до кольору свого Зодіаку.
У новорічну ніч кольори мають бути яскравими та енергетичними, пише 24 Канал. Астрологи радять обирати яскраві, теплі чи глибокі відтінки, а також тканини, які красиво рухаються – це шовк, сатин чи оксамит.
Які кольори обрати на Новий рік?
Для зустрічі Нового року підійде червоний, кораловий, теракотовий, мідний, бронзовий чи золотистий колір. До глибоких насичених належить темно-синій, смарагдовий та сапфіровий. Також можна обирати натуральні тони: шоколадний, винний чи каштановий.
Для тих, хто хоче спокійніший колір, можна обрати молочні, кремові чи перламутрові відтінки. А от від холодних та приглушених тонів краще відмовитися. Астрологи не радять обирати плаття у сірому, чорному чи блакитному кольорі, оскільки вони здатні приглушити святкову атмосферу.
Який колір обрати за знаком Зодіаку?
Овен – яскравий червоний чи кораловий з акцентом на плечі, виріз чи сміливий фасон.
Телець – шоколадний відтінок, мідний або карамельний. Добре підійдуть шовкові чи оксамитові тканини.
Близнюки – астрологи радять маталік чи насичений червоний. Вбрання має бути доволі динамічним.
Рак – підійде глибокий смарагдовий, винний чи насичений синій. Такі відтінки підкреслять жіночність.
Лев – золото, мідь чи насичений червоний, бажано обирати вбрання з блискітками та лелітками.
Діва – сливовий, темний рубін чи фіолетовий найкраще підійдуть для святкування Нового року.
Фіолетова сукня підійде Дівам / Фото Pinterest
Терези – підійде сапфіровий, бірюзовий. Перевагою будуть легкі тканини та гармонійний силует.
Скорпіон – бордовий, темно-червоний чи винний найкраще підійдуть для новорічної ночі.
Стрілець – варто обирати помаранчевий, мідний чи червоний колір. Вбрання має виглядати святково.
Козеріг – астрологи радять золотисті тканини, які найбільше сподобаються покровителеві року.
Водолій – підійде бірюзовий відтінок, який виглядає ніжно та оригінально.
Риби – варто робити ставку на кремовий, перламутровий, світло-рожевий відтінок.
Для довершеності образу варто доповнювати вбрання прикрасами та аксесуарами.
Довершити новорічний образ можна завдяки вишуканому манікюру, пише Real Simple. У тренді на Новий рік 2026 – манікюр з оксамитовим скляним дизайном, створений металевим гель-лаком у техніці "котяче око". Популярні кольори: глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний відтінки.
Що одягнути на Новий рік 2026?
На Новий рік 2026, рік Вогняного Коня, рекомендовано обирати вбрання в яскравих, живих кольорах, таких як червоний, кораловий, металік, жовтий, зелений, білий та молочний.
Також варто приміряти сукні в яскравих теплих тонах, таких як червоний, кораловий, золотистий та мідний, щоб привернути увагу та створити святковий настрій.
Часті питання
Які кольори рекомендують обирати для святкування Нового року?
Для зустрічі Нового року астрологи радять вибирати яскраві, теплі чи глибокі відтінки, такі як червоний, кораловий, мідний, бронзовий чи золотистий. Також підійдуть натуральні тони: шоколадний, винний чи каштановий.
Які відтінки слід уникати при виборі вбрання на Новий рік?
Астрологи не радять обирати плаття у сірому, чорному чи блакитному кольорі, оскільки вони здатні приглушити святкову атмосферу. Рекомендується уникати холодних та приглушених тонів.
Які кольори підійдуть різним знакам Зодіаку для святкування Нового року?
Кожному знаку Зодіаку астрологи радять різні кольори. Наприклад, Овнам підходить яскравий червоний чи кораловий, Тельцям — шоколадний чи мідний, Близнюкам — насичений червоний, а Ракам — глибокий смарагдовий чи винний. Кожен знак має свої рекомендовані відтінки для новорічної ночі.