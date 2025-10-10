Что говорит о войне в Украине нобелевский лауреат по литературе Ласло Красногоркаи
- Ласло Красногоркаи высказывается о российско-украинской войне, сравнивая ее с Первой мировой.
Более того, писатель не остается в стороне от заявлений правительства Виктора Орбана относительно войны.
9 октября Нобелевский комитет объявил о присвоении высшей премии по литературе венгерскому писателю Ласло Красногоркаи, известному своими меланхоличными и постмодернистскими произведениями. Но в Украине есть интерес не только к творчеству лауреата, но и к его позиции относительно российско-украинской войны.
Правительство Венгрии отмечается неоднозначными заявлениями и действиями в отношении Украины. Какова же позиция венгерского писателя относительно событий, которые происходят сейчас – расскажет 24 Канал со ссылкой на The Yale Review.
Что Красногоркаи говорит о войне в Украине?
В одном из интервью, высказываясь о российско-украинской войне, Красногоркаи заявил, что Первая мировая повторяется. В то же время писатель решительно раскритиковал правительство Виктора Орбана за его позицию в отношении соседней страны, которая страдает от войны.
Меня это приводит в ужас. Венгрия является соседней страной Украины, а режим Орбана занимает беспрецедентную позицию - почти беспрецедентную в истории Венгрии. Частично это потому, что до сих пор мы всегда были теми, кто подвергался нападениям и проигрывал, а частично потому, что я никогда не мог представить, что венгерское политическое руководство будет говорить о так называемом нейтралитете в этом вопросе,
– подчеркнул Красногораи.
Ласло Красногоркаи / Фото из соцсетей писателя
Также писатель подчеркнул, что в частности россияне вторгались когда-то в Венгрию, поэтому убийства украинцев не должны были бы оставлять равнодушной его родину. Правительство Венгрии Красногоркаи назвал "психиатрическим случаем".
Кроме того, Красногоркаи беспощадно критикует и саму Россию и ее руководство.
На моих глазах разворачивается грязная, гнилая война. Мир начинает к этому привыкать. Я не могу к этому привыкнуть. Я не способен смириться с тем, что люди убивают людей. Возможно, я психиатрический случай. Все это происходит, пока в цифровом пространстве существует видение будущего, которое обещает, что ужасно быстрое развитие технологий вскоре принесет прекрасный новый мир. Это полное безумие. Пока бушует война, что является фундаментальной войной двадцатого века, кто-то говорит о том, что мы скоро полетим на Марс. Надеюсь, Путин и его сторонники будут первыми пассажирами,
– сказал писатель.
Красногоркаи пишет о российско-украинской войне
Российско-украинская война отражена в творчестве Ласло Красногоркаи. В частности в рассказе "Ангел прошел над нами". Это история о двух украинских военных, которые оказались на грани жизни и смерти. Под шквальным артиллерийским огнем они разговаривают. Один из бойцов рассказывает о чудесах технологий и убеждает, что вот-вот медики прибудут и спасут их.
Как отмечает литературовед Богдана Романцова, между строк рассказа звучит мысль о том, что несмотря на физическую гибель, можно получить бессмертие в культуре.
То и дело писатель предупреждает, что высокие технологии не гарантируют глубокой гуманности, поэтому стоит оставаться на стороне обычного человека, ведь он "священный",
– замечает Романцова.
Кто получал Нобелевскую премию по литературе за последние 5 лет?
В 2024 году лауреатом премии стала южнокорейская писательница Хан Ган, которая отказалась от торжественных мероприятий по случаю присвоения премии из-за войны в Украине и на Ближнем Востоке;
В 2023 году "нобель" ехал не далеко – в Норвегию, потому что премию получил писатель и драматург Юн Фоссе.
В 2022 году лауреатом премии стала французская писательница Анни Эрно.
В 2021 году лауреатом стал британский писатель, родом из Танзании, Абдулразак Гурна.
В 2020 году "Нобеля" получила американская поэтесса Луиза Глюк, жизнь которой оборвалась в 2023 году.
Интересно, что для Венгрии это вторая премия по литературе. Впервые венгерский автор получил ее в 2022 году – лауреатом был Имре Кертес.