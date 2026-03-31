Сказка, рожденная из бреда на грани жизни и смерти: жуткие факты о "Маленьком принце"

"Маленький принц" – культовая история, которую знают и взрослые, и дети. Споры относительно смыслов, которые вложил автор, идут до сих пор, ведь каждый видит там что-то свое.

Впрочем, возможно, стоит обратить внимание также на жуткие факты об этой сказке. Об этом говорится в видео на аккаунте учительницы film.mets.

Что в "Маленьком принце" может напугать?

Все привыкли цитировать историю о мальчике, который живет на астероиде, и считать ее милой и доброй, однако все меняется, когда мы начинаем сопоставлять биографию Антуана де Сент-Экзюпери, автора "Маленького принца", и тем, что там происходит.

По словам автора видео, если разбирать эту историю так, то получается, что это – галлюцинации. По ее словам, в 1935 году самолет Экзюпери разбился в пустыне Ливии. Он и его механик провели там 4 дня без воды. От обезвоживания у мужчины начались слуховые и визуальные галлюцинации. Предполагают, что именно в этом состоянии он впервые увидел мальчика, которого позже назовет Маленьким принцем.

Фактически, сказка родилась на грани жизни и смерти. Не просто так появились и баобабы, которые герой должен был вырывать каждое утро, чтобы они не разорвали его планету. Это метаформа на фашизм, ведь если дать этой идеологии прорасти, то она уничтожит мир. На момент написания сказки это было актуальным.

Также за капризным образом розы скрывается образ жены писателя. Их брак был настоящей катастрофой: эмоциональные качели, измены и даже лечение в психиатрической клинике.

Последний факт едва ли не самый щемящий. В книге герой не умирает, однако его кусает змея и он возвращается на свою планету, оставляя там только свою оболочку. Через год после написания сказки Экзюпери пропал без вести во время вылета. Он буквально растворился в воздухе, а его тела так и не нашли.

Что известно о браке Экзюпери?

Автор "Маленького принца" Антуан де Сент-Экзюпери женился на Консуэло Гомес Карильо. Они познакомились в Аргентине и 22-летняя женщина уже успела дважды побывать замужем на момент их знакомства. Второй мужчина покончил с собой, пишет Всеосвита.

Они полюбили друг друга и заключили брак против воли родных Экзюпери, хотя раньше он всегда прислушивался к их мнению. Супруги не имели постоянного жилья, часто оказывалось без средств к существованию, однако они так же часто и громко ссорились. Впоследствии мужчина начал изменять, однако не мог уйти от Консуэло, ведь любил ее.

Во время Второй мировой они оказались отдельно, однако впоследствии жена все же приехала к Экзюпери и заботилась о нем, когда тот писал едва ли не самое известное свое произведение. После того, как Экзюпери пропал без вести, она еще очень долго считала, что он жив, писала ему письма и продолжала с ним разговаривать.

