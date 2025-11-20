Чем заняться во время отключений света: небанальные идеи для проведения времени с пользой

Из-за российских атак по всей Украине продолжаются плановые и аварийные отключения. Во время длительных отключений вполне логичным является вопрос –а что же делать, когда нет света?

На самом деле есть много вариантов, как провести время с пользой во время отключений света. Лучшие и небанальные советы собрал для вас 24 Канал.

Как провести время наедине?

Часто в суете работы и хлопот мы забываем уделять время себе. Отключение света – возможность сосредоточиться на себе.

Вариантов есть несколько:

можно набрать горячую ванну (правда, об этом стоит позаботиться заранее до отключения) и порелаксировать;

или же можно заняться йогой или медитациями, тренировки можно найти заранее на YouTube и сохранить себе;

или же подойти к этому времени с креативом – выучить что-то новое. А почему бы не научиться танцевать тектоник или какой-то трендовый танец? Или песню или песню? Или стихотворение? Да что угодно, лишь бы было интересным.

послушать аудиокнигу или подкаст – правда, тоже надо заранее позаботиться, чтобы контент был загружен, а наушники и гаджет заряженными;

или можно и почитать книгу, для этого стоит приобрести специальный фонарик для чтения;

и наконец, можно просто поспать – часто именно этого нам не хватает.



Главное, не читать книги вот так / Фото Pexels

Как провести время с родными?

Помните шутку: "Выключили интернет и я пообщался с родственниками: очень приятные люди, оказывается". Так вот, отсутствие света – возможность провести время с родными.

можно поиграть в настольные игры, которые не требуют хорошего освещения, чтобы достаточно было фонарика или свечи;

или посмотреть какой-то фильм или сериал, однако тоже нужно заранее скачать его.

или же просто поговорить по душам – почему нет? Можно провести чаепитие – правда, если у вас электрическая плита, то чай надо сделать раньше и налить в термос.

Конечно, романтизировать отключение света не стоит, но у нас принято считать, что ужин при свечах – довольно романтично. Как насчет романтического ужина с любимым человеком?

Как провести время с пользой?

А можно использовать время без света для того, чтобы сделать несколько полезных дел для быта. Например:

заняться рукоделием или восстановить утраченные навыки – связать варежки, вышивать рубашку, делать оригами. Словом, что очень захочет. Даже можно вырезать снежинки, чтобы украсить дом к праздникам;

а можно заняться уборкой, наведением порядка в шкафах или гардеробе;

или даже делать заготовки еды на несколько дней. Кажется, лепка котлет может стать своеобразной медитацией. Или лепка вареников;

можно запланировать себе меню или написать список покупок.

Хотя, можно заняться и уборкой не только дома, но, и, например, в телефоне. Как насчет того, чтобы почистить галерею телефона от фото счетчиков?

