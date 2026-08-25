На этот раз – Павел Зибров: какие известные украинцы "засветились" в культовой игре STALKER
В Зоне можно встретить не только мутантов, сталкеров и опасные аномалии. Разработчики S.T.A.L.K.E.R. не раз оставляли в игре узнаваемые украинские голоса, образы и музыку, и некоторые из таких камео игроки могут даже не заметить.
Новый повод вспомнить об этом появился после появления Павла Зиброва в дополнении "Цена надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. В игре прозвучит его знаменитый "Школьный вальс", а сам певец озвучил легендарного ведущего и комментатора боев на Арене, сообщает 24 Канал.
Павел Зибров – на этот раз не просто песня
Для Зиброва это не обычное музыкальное появление. Певец непосредственно принял участие в озвучивании игры, поэтому его голос можно будет услышать уже в самом геймплее.
А его "Школьный вальс" органично вписали в мир S.T.A.L.K.E.R. В самом мрачном постапокалиптическом мире будет звучать культовый хит. Причем это лишь часть более масштабного обновления музыки – после выхода дополнения в игре появится более 300 новых украинских композиций.
Как звучит Зибров в игре: смотреть видео
Екатерина Павленко
К украинской музыкальной составляющей S.T.A.L.K.E.R. 2 присоединилась и Екатерина Павленко (Monokate). Она была ведущей внутриигрового радио "Зона", а ее песня "Нас несет" также вошла в саундтрек.
То есть украинский голос в игре можно услышать не только во время диалогов персонажей – он буквально сопровождает игрока во время пребывания в Зоне. Ее участие фактически осуществило давнюю мечту – стать частью вселенной S.T.A.L.K.E.R., как признавалась певица.
Kalush Orchestra
Еще одна узнаваемая музыкальная отсылка – Kalush Orchestra. Песня "Stefania", с которой группа победила на "Евровидении-2022", звучит у сталкерских костров.
Для украинских игроков это особенно узнаваемый момент: посреди жуткой Зоны вдруг раздается композиция, которую знает практически каждый.
Николай Мозговой
Нашлось место и для украинской музыкальной классики. У костров персонажи исполняют песни Николая Мозгового, в частности композицию "Край".
Так разработчики соединили современную украинскую музыку с песнями, которые давно стали частью культурной памяти.
Григорий Бакланов
Бакланов, которого многие украинцы знают как Лаврина из "Поймать Кайдаша", озвучил 23 персонажа S.T.A.L.K.E.R. 2.
Причем это не просто 23 реплики – его голос получили и главные герои, и персонажи второго плана. А процесс занял годы: пробы он записал примерно за полтора года до релиза, после чего четыре месяца ждал ответа от GSC, а затем более года работал в студии.
Для некоторых сцен актеру приходилось записывать несколько вариантов даже обычных действий, в частности различные варианты реплик во время употребления алкоголя.
Юлия Санина
К озвучке присоединилась и Юлия Санина, фронтвумен The Hardkiss. Ее голос можно услышать у одной из персонажек игры.
Интересно, что узнаваемые украинские голоса в S.T.A.L.K.E.R. часто настолько хорошо спрятаны среди других персонажей, что игрок может не сразу понять, кто именно озвучивает героя.
Александр Лаптий
Александр Лаптий – актер, который впоследствии стал военнослужащим "Азова", – не просто озвучил персонажа. Он стал прототипом Шрама (Scar). Для героя использовали его внешность, голос и движения.
Сам Лаптий рассказывал, что на кастинге узнал: именно он должен стать прототипом одного из культовых персонажей серии.
Персонаж Шрам и Александр Лаптий/ ain.ua
Антонина Хижняк
Антонина Хижняк также присоединилась к украинской локализации игры. Она озвучила систему оповещений и персонажа Березу, а ее голос можно услышать и на игровом радио.
Поэтому иногда знакомый голос можно узнать даже не во время разговора с персонажем, а просто слушая трансляции в игре.
Сергей Стрельников
Еще один знакомый украинский голос – Сергей Стрельников. Актер сыграл полковника Дегтярева в S.T.A.L.K.E.R. 2.
Его участие особенно интересно фанатам серии, ведь Дегтярев – уже знакомый для вселенной S.T.A.L.K.E.R. персонаж.