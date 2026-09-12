Женщины по всему миру обожают это: на какой бьюти-тренд вдохновил Сальвадор Дали

Ногти уже давно перестали быть просто частью ухода за руками. Сегодня маникюр может стать настоящим украшением, а некоторые бьюти-идеи, которые кажутся современными, на самом деле появились десятки лет назад.

Сальвадор Дали и дизайнер Эльза Скиапарелли превращали обычные вещи в экстравагантные аксессуары, и ногти не стали исключением.

Ногти, которые выглядели как когти

Сотрудничество Дали и Скиапарелли началось в 1936 году. Именно тогда дизайнер начала активно использовать мотив руки в своих коллекциях, а среди ее самых необычных аксессуаров были перчатки с искусственными ногтями.

Одна из таких пар, созданная примерно в 1936 году, хранится в парижском музее Palais Galliera. Черные бархатные перчатки имеют позолоченные металлические накладные ногти, которые больше напоминают длинные когти.

Но это был далеко не единственный эксперимент. Скиапарелли также создавала черные перчатки с ногтями из красной змеиной кожи, а позже добавила варианты с золотыми когтями, кольцами на пальцах и даже имитацией шрамов.

Необычные перчатки / Palais Galliera

Что дальше?

Идея была частью более широкого сюрреалистического увлечения человеческим телом. Дизайнера вдохновила фотография 1935 года, на которой Пабло Пикассо раскрасил руки так, чтобы они напоминали перчатки. Ее сделал знаменитый фотограф Ман Рэй.

Скиапарелли фактически перевернула эту идею: вместо того чтобы нарисовать перчатки на руках, она сделала сами перчатки похожими на часть тела. А необычные ногти стали главной деталью образа.

Далее в этот период он активно сотрудничал со Скиапарелли. Вместе они создали немало знаменитых сюрреалистических вещей, в частности платье с омаром, шляпу в форме туфли и костюмы с карманами, похожими на ящики.

Тренд просуществовал почти 90 лет

Необычные ногти Скиапарелли не остались лишь музейным экспериментом. Мотив золотых накладных ногтей продолжают использовать и в современной моде.

Например, в 2021 году Cardi B появилась в длинных черных перчатках Schiaparelli с золотыми иллюзорными ногтями. А в 2022 году подобные перчатки носила певица CL.