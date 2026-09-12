Сальвадор Далі та дизайнерка Ельза Скіапареллі перетворювали звичайні речі на екстравагантні аксесуари, і нігті не стали винятком.

Нігті, які виглядали як кігті

Співпраця Далі та Скіапареллі розпочалася у 1936 році. Саме тоді дизайнерка почала активно використовувати мотив руки у своїх колекціях, а серед її найбільш незвичайних аксесуарів були рукавички зі штучними нігтями.

Одна з таких пар, створена приблизно у 1936 році, зберігається у паризькому музеї Palais Galliera. Чорні оксамитові рукавички мають позолочені металеві накладні нігті, які більше нагадують довгі кігті.

Але це був далеко не єдиний експеримент. Скіапареллі також створювала чорні рукавички з нігтями з червоної зміїної шкіри, а пізніше додала варіанти із золотими кігтями, кільцями на пальцях та навіть імітацією шрамів.

Незвичайні рукавички / Palais Galliera

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Причому тут Далі?

Ідея була частиною ширшого сюрреалістичного захоплення людським тілом. На дизайнерку надихнула фотографія 1935 року, на якій Пабло Пікассо розфарбував руки так, щоб вони нагадували рукавички. Її зробив знаменитий фотограф Ман Рей.

Скіапареллі фактично перевернула цю ідею: замість того щоб намалювати рукавички на руках, вона зробила самі рукавички схожими на частину тіла. А незвичайні нігті стали головною деталлю образу.

Далі у цей період активно співпрацював зі Скіапареллі. Разом вони створили чимало знаменитих сюрреалістичних речей, зокрема сукню з омаром, капелюх у формі туфлі та костюми з кишенями, схожими на шухляди.

Тренд пережив майже 90 років

Незвичайні нігті Скіапареллі не залишилися лише музейним експериментом. Мотив золотих накладних нігтів продовжили використовувати й у сучасній моді.

Наприклад, у 2021 році Cardi B з'явилася у довгих чорних рукавичках Schiaparelli із золотими ілюзорними нігтями. А у 2022 році подібні рукавички носила співачка CL.