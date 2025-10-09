Не Укрпочта и не "Новая": кто и когда открыл в Украине первое почтовое отделение
- Первое почтовое отделение на территории современной Украины появилось во Львове, который был в то время в составе Речи Посполитой.
- Первое почтовое отделение в Киеве появилось на 40 лет позже.
9 октября ежегодно отмечают Всемирный день почты. Это довольно важный способ связи и даже перевозок, которым мы пользуемся до сих пор.
На территории современной Украины впервые почтовое отделение появилось 396 лет назад в городе Львов. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Как во Львове появилась первая почта?
В 1629 году на территории тогдашней Речи Посполитой итальянец Роберто Бандинелли решил открыть почтовое отделение европейского образца. И выбор для места основания этой почты упал на Львов.
Эта почта доставляла письма во Львов со всей Европы и так же оттуда можно было отправлять письма в другие европейские города. Во времена, когда не было огоньков в Instagram и открыток в Viber это было чрезвычайно важно.
Отправка и получение писем происходило каждую субботу. Однако услуги почты, конечно, были чрезвычайно дорогими, потому что бумага была тяжелой. Например, чтобы отправить письмо весом 6 граммов из Львова в Гданьск надо было отдать дневной заработок квалифицированного ремесленника.
А когда появилась первая почта в Киеве?
А вот в украинской столице первая почта появилась значительно позже. Если точнее, то на 40 лет. Как пишет издание KyivOne, почтовая служба в городе появилась в 1669 году по приказу московского царя. А через 5 лет появились 3 приемные отделения для писем в Киеве, Нежине и Батурине. Однако эта почтовая служба быстро "загнулась".
Зато в 1725 году в Киеве на Подоле появился большой почтовый двор. Однако он был уничтожен во время пожара в 1811 году. После этого почта "переехала" на Крещатик.
Современный главпочтамт в Киеве / Фото Wikipedia
Сейчас почта – не о письмах
Сейчас почта в Украине уже крайне редко доставляет письма. В то же время ее смысл, особенно во время войны, куда больше, чем обычно.
"Укрпочта" несмотря на обстрелы продолжает доставлять пенсию и корреспонденцию на прифронтовые территории. К сожалению, почта стала целью врага в селе Яровая в Донецкой области, когда враг сбросил управляемую авиабомбу на пенсионеров и работников "Укрпочты", которые приехали выдавать пенсию. Тогда погибли 25 человек.
"Новая почта" на прифронтовых территориях является одним из способов эвакуации для людей – свои вещи, мебель и технику люди, в дома которых приближается фронт, отправляют именно "Новой почтой". В отдельных населенных пунктах отделения работают как "Пункты несокрушимости".
Почтовые отделения в прифронтовых селах и городах работают до тех пор, пока это возможно.