9 октября ежегодно отмечают Всемирный день почты. Это довольно важный способ связи и даже перевозок, которым мы пользуемся до сих пор.

На территории современной Украины впервые почтовое отделение появилось 396 лет назад в городе Львов. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Как во Львове появилась первая почта?

В 1629 году на территории тогдашней Речи Посполитой итальянец Роберто Бандинелли решил открыть почтовое отделение европейского образца. И выбор для места основания этой почты упал на Львов.

Эта почта доставляла письма во Львов со всей Европы и так же оттуда можно было отправлять письма в другие европейские города. Во времена, когда не было огоньков в Instagram и открыток в Viber это было чрезвычайно важно.

Отправка и получение писем происходило каждую субботу. Однако услуги почты, конечно, были чрезвычайно дорогими, потому что бумага была тяжелой. Например, чтобы отправить письмо весом 6 граммов из Львова в Гданьск надо было отдать дневной заработок квалифицированного ремесленника.

А когда появилась первая почта в Киеве?

А вот в украинской столице первая почта появилась значительно позже. Если точнее, то на 40 лет. Как пишет издание KyivOne, почтовая служба в городе появилась в 1669 году по приказу московского царя. А через 5 лет появились 3 приемные отделения для писем в Киеве, Нежине и Батурине. Однако эта почтовая служба быстро "загнулась".

Зато в 1725 году в Киеве на Подоле появился большой почтовый двор. Однако он был уничтожен во время пожара в 1811 году. После этого почта "переехала" на Крещатик.



Современный главпочтамт в Киеве / Фото Wikipedia

