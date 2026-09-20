Их почти никто не замечал: 5 песен, ставшие культовыми благодаря фильмам

Иногда фильм может повлиять на судьбу песни сильнее, чем радио или музыкальные чарты. Композиции, которые в свое время оставались малозаметными или уже давно утратили популярность, после появления на экране обретали новую жизнь.

Некоторые из них настолько прочно ассоциируются с определенными сценами, что теперь их невозможно услышать без ассоциаций с конкретным фильмом. 24 Канал рассказывает о песнях, которым кино помогло стать частью поп-культуры.

The Proclaimers – "I'm Gonna Be (500 Miles)"

Шотландский дуэт The Proclaimers выпустил песню "I'm Gonna Be (500 Miles)" еще в 1988 году. Песня имела успех в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, однако в США тогда оставалась практически незамеченной.

Ситуация изменилась после выхода романтической комедии "Бенни и Джун" в 1993 году, где главную роль сыграл Джонни Депп. Песня прозвучала в фильме и получила новую волну популярности.

The Proclaimers – "I'm Gonna Be (500 Miles)": смотрите видео

В результате композиция поднялась на третье место в чарте Billboard Hot 100. Впоследствии "I'm Gonna Be (500 Miles)" превратилась в один из самых известных гимнов преданности. Сегодня ее поют на свадьбах и стадионах.

Iggy Pop – "Lust for Life"

"Lust for Life" Игги Поп записал еще в 1977 году, но на момент выпуска она не стала большим международным хитом.

Спустя почти 20 лет композицию услышала новая миллионная аудитория благодаря фильму Дэнни Бойла "На игле". Именно с "Lust for Life" начинается одна из самых известных сцен картины.

Iggy Pop – "Lust for Life": смотрите видео

После выхода фильма песня обрела вторую жизнь, а Игги Поп – новое поколение поклонников.

Yello – "Oh Yeah"

Швейцарский электронный дуэт Yello выпустил "Oh Yeah" в 1985 году. Необычный вокал, электронный саунд и характерный ритм сделали композицию заметной, но до статуса большого хита ей было далеко.

Все изменилось после того, как Джон Хьюз использовал трек в культовой комедии "Феррис Бьюлер берет выходной". Композиция звучит в сцене с Ferrari и фактически стала музыкальным олицетворением роскоши, крутизны и атмосферы 1980-х.

Yello – "Oh Yeah": смотрите видео

После этого "Oh Yeah" начала появляться в многочисленных фильмах, сериалах и рекламных роликах. Песня настолько прочно вошла в поп-культуру, что ее узнают даже те, кто никогда не слушал Yello.

Stealers Wheel – "Stuck in the Middle with You"

В отличие от других композиций в этой подборке, "Stuck in the Middle with You" еще до появления в кино успела стать хитом. Песня Stealers Wheel вышла в начале 1970-х и попала в топ-10 чартов США и Великобритании.

Однако именно Квентин Тарантино сделал ее культовой навсегда. В фильме "Бешеные псы" композиция звучит во время жестокой сцены с участием персонажа Майкла Мэдсена.

Stealers Wheel – "Stuck in the Middle with You": смотрите видео

Контраст между легкой, почти веселой мелодией и жутким происходящим на экране сделал эту сцену одной из самых узнаваемых в фильме. С тех пор "Stuck in the Middle with You" для многих слушателей неразрывно ассоциируется именно с "Бешеными псами".

Seal – "Kiss from a Rose"

История "Kiss from a Rose" показывает, насколько сильно на судьбу песни может повлиять один фильм. Seal выпустил композицию в 1994 году, но поначалу она не стала большим хитом.

Режиссер Джоэл Шумахер разглядел потенциал песни и решил использовать ее в фильме "Бэтмен навсегда". Песня прозвучала в конце картины и получила огромное внимание после ее выхода.

Seal – "Kiss from a Rose": смотрите видео

"Kiss from a Rose" возглавила Billboard Hot 100, а на церемонии "Грэмми" 1996 года принесла Seal сразу три награды, в том числе в номинациях "Песня года" и "Запись года". В итоге композиция стала одной из самых известных баллад 1990-х.