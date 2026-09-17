Написана за 60 минут: этот хит 1975 года стал одной из лучших рок-песен всех времен
Группа Pink Floyd в 1975 году выпустила хит, который стал одной из лучших рок-песен всех времен. Интересно, что на его создание ушло всего час.
Речь идет о песне "Wish You Were Here". Эта песня передала ощущение пустоты и разочарования, которые испытывали участники Pink Floyd после мирового успеха альбома "Dark Side of the Moon", пишет Parade.
Как появилась "Wish You Were Here"
Композиция передала ощущение утраты, связанное с уходом одного из первых участников группы – Сида Баррета.
Барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон рассказывал NPR, что сначала музыканты не воспринимали песню как композицию, напрямую связанную с Барретом.
Думаю, это было гораздо более общее ощущение отсутствия. А потом произошел этот удивительный визит Сида. Я не видел его, скажу так, лет 5 или что-то в этом роде,
– предположил Мейсон.
Бывший участник Pink Floyd сильно изменился после того, как несколькими годами ранее покинул группу из-за нервного срыва. Музыкантов настолько удивил его неожиданный визит, что они не сразу узнали своего бывшего друга.
Pink Floyd – "Wish You Were Here": смотрите видео
"Wish You Were Here" стала результатом химического взаимодействия между лидерами группы Роджером Уотерсом и Дэвидом Гилмором.
Гилмор вспоминал в беседе с Louder, что впервые сыграл будущий рифф в студии №3 на Abbey Road. По его словам, это была мелодия, которую он до этого просто напевал дома.
Уотерс сразу обратил на нее внимание и спросил, что это за композиция. После этого музыканты начали вместе работать над ней.
Основой песни стал 12-струнный акустический риф, который сыграл Гилмор. Сам музыкант объяснял, что некоторые рифы "содержат в себе немного магии, а некоторые – нет".
Остальную часть композиции Гилмор и Уотерс написали в течение следующего часа. Впоследствии эта работа стала одной из самых узнаваемых песен Pink Floyd.
Почему песня стала такой популярной
Несмотря на меланхоличный текст, "Wish You Were Here" оказалась самой доступной и сразу же популярной композицией одноименного альбома.
Ее отличают лаконичное акустическое вступление, простая структура и вокал Дэвида Гилмора. Темы потери, вины и скорби сделали песню понятной слушателям по всему миру.
Выступление группы Pink Floyd / Архивное фото
Прошло более 50 лет, однако композиция не утратила своей популярности. Ее продолжают слушать и перепевать различные исполнители, среди них – Вайклеф Жан и Майли Сайрус.