Мовиться про "Wish You Were Here". Пісня передала відчуття порожнечі та розчарування, які переживали учасники Pink Floyd після світового успіху альбому "Dark Side of the Moon", пише Parade.

Як з'явилася "Wish You Were Here"

Композиція передала відчуття втрати, пов'язане з відходом одного з перших учасників гурту – Сіда Баррета.

Барабанщик Pink Floyd Нік Мейсон розповідав NPR, що спочатку музиканти не сприймали пісню як композицію, безпосередньо пов'язану із Барретом.

Гадаю, це була набагато загальніша відсутність. А потім стався цей дивовижний візит Сіда. Я не бачив його, скажу так, років 5, чи щось таке,

– припустив Мейсон.

Колишній учасник Pink Floyd сильно змінився після того, як кількома роками раніше залишив гурт через нервовий зрив. Музикантів настільки здивував його несподіваний візит, що вони не одразу впізнали свого колишнього друга.

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Pink Floyd – "Wish You Were Here": дивіться відео

"Wish You Were Here" стала результатом хімії між лідерами гурту Роджером Уотерсом і Девідом Гілмором.

Гілмор згадував у розмові з Louder, що вперше зіграв майбутній риф у студії №3 на Abbey Road. За його словами, це була мелодія, яку він до цього просто награвав удома.

Вотерс одразу звернув на неї увагу та запитав, що це за композиція. Після цього музиканти почали разом працювати над нею.

Основою пісні став 12-струнний акустичний риф, який зіграв Гілмор. Сам музикант пояснював, що деякі рифи "мають у собі трохи магії, а деякі – ні".

Решту композиції Гілмор і Вотерс написали протягом наступної години. Згодом ця робота стала однією з найбільш упізнаваних пісень Pink Floyd.

Чому пісня стала такою популярною

Попри меланхолійний текст, "Wish You Were Here" виявилася найбільш доступною та одразу популярною композицією однойменного альбому.

Її вирізняють лаконічний акустичний вступ, проста структура та вокал Девіда Гілмора. Теми втрати, провини та скорботи зробили пісню зрозумілою слухачам по всьому світу.



Виступ гурту Pink Floyd / Архівне фото

Минуло понад 50 років, однак композиція не втратила своєї популярності. Її продовжують слухати та переспівувати різні виконавці, серед них – Вайклеф Жан і Майлі Сайрус.