Peugeot 406 в фильме "Такси" стал не просто автомобилем, а настоящей звездой. Мало кто знает, но его появление было результатом выгодного партнерства.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @RecapUA на YouTube.

Смотрите также Единственное условие, что спасло сериал: как "Друзья" избежали распада после первого сезона

Как Peugeot 406 появился в фильме "Такси"?

Автомобиль Peugeot 406 не был случайным автомобилем для съемок в культовом фильме "Такси".

В частности, "Такси" – французский фильм, поэтому выбрать марку авто Peugeot, которая является символом автопрома Франции, было вполне логичным шагом. Также этот автомобиль органично в роли "напарника" главного героя Даниэля.

Peugeot 406 в фильме "Такси": смотрите видео

Кроме того, Peugeot активно сотрудничал с создателями фильма. Компания не только бесплатно предоставила несколько машин для съемок, но и обеспечила техническую поддержку и даже определенное финансирование. Благодаря этому создатели получили возможность снимать зрелищные автотрюки без огромных затрат.

Более того, все полицейские автомобили, которых в кадре разбилось немало, тоже были предоставлены Peugeot бесплатно. В итоге фильм превратился в блестящую рекламу бренда.

К слову, ранее мы рассказывали об актере, который получил самый большой гонорар в истории кино – 250 миллионов долларов. Все благодаря тому, что он заключил уникальную сделку с Warner Brothers.