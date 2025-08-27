Peugeot 406 у фільмі "Таксі" став не просто автомобілем, а справжньою зіркою. Мало хто знає, але його поява була результатом вигідного партнерства.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @RecapUA на YouTube.

Дивіться також Єдина умова, що врятувала серіал: як "Друзі" уникнули розпаду після першого сезону

Як Peugeot 406 з'явився у фільмі "Таксі"?

Автомобіль Peugeot 406 не був випадковим автомобілем для зйомок у культовому фільмі "Таксі".

Зокрема, "Таксі" – французький фільм, тому обрати марку авто Peugeot, яка є символом автопрому Франції, було цілком логічним кроком. Також цей автомобіль органічно в ролі "напарника" головного героя Даніеля.

Peugeot 406 у фільмі "Таксі": дивіться відео

Крім того, Peugeot активно співпрацював з творцями фільму. Компанія не лише безкоштовно надала кілька машин для зйомок, а й забезпечила технічну підтримку та навіть певне фінансування. Завдяки цьому творці отримали змогу знімати видовищні автотрюки без величезних витрат.

Ба більше, усі поліцейські автомобілі, яких в кадрі розбилося чимало, теж були надані Peugeot безкоштовно. У результаті фільм перетворився на блискучу рекламу бренду.

До слова, раніше ми розповідали про актора, який отримав найбільший гонорар в історії кіно – 250 мільйонів доларів. Все завдяки тому, що він уклав унікальну угоду із Warner Brothers.