В Украине есть две пирамиды, как в Египте: зачем их построили и где их можно увидеть

В Украине есть сооружения, которые на первый взгляд можно спутать с древнеегипетскими пирамидами. Две необычные пирамиды-усыпальницы расположены в Полтавской области – в Комендантовке и Березовой Рудке.

Их возвели в XIX веке чиновники Российской империи, которые интересовались Египтом и решили воссоздать необычную для украинских земель форму гробниц. Об истории этих сооружений рассказала историк Богдана Бержицкая в статье для "Локальной истории".

Что известно о пирамиде в Комендантовке

Первое из этих сооружений возвел русский офицер Александр Билевич в селе Комендантовка, которое сейчас входит в состав Кременчугского района.

По одной из версий, строительство пирамиды началось в 1864 году, после возвращения Билевича на родину. По другой – идея создать усыпальницу возникла после смерти его жены Софии в 1870-х годах.

Пирамиду площадью около 10 квадратных метров и высотой 15 метров строили 13 лет. Для сооружения использовали гранитные блоки из местного карьера, которые скрепляли смесью крови забитого скота и яичных белков. На вершине установили крест.

Современный вид пирамиды в Комендантовке / Фото Wikimedia Commons

Сооружение имело три яруса. На первом располагался алтарь, где проводились богослужения, а под церковью обустроили место захоронения Александра Билевича и его жены.

После Второй мировой войны крипту открыли, а дальнейшая судьба останков супругов неизвестна. Долгое время пирамида стояла заброшенной, а в последние годы возле нее пристроили церковь.

Почему пирамида в Березовой Рудке примечательна

Еще одна украинская пирамида расположена в селе Березовая Рудка на Полтавщине. Ее построил дипломат Российской империи Гнат Закревский, который после путешествия по Египту увлекся местной культурой.

Из Каира он привез статую богини Изиды и решил построить собственную пирамиду – такую же, как в Гизе. Усыпальница стала необычным сочетанием языческих, христианских и масонских символов.

Пирамиду украшали фрески в египетском стиле и библейские росписи. Возле сооружения установили статую Изиды, а над входом разместили православный крест. Само здание возвели из кирпича, при этом его внешний вид должен был имитировать большие каменные глыбы.

Пирамида в Березовой Рудке / Фото Wikimedia Commons

В 1906 году Закревский отправился в Каир вместе с двумя дочерьми. Там он внезапно скончался от сердечного приступа. Его тело забальзамировали в меде и перевезли в Березовую Рудку, где похоронили в крипте пирамиды под крыльями богини Изиды.

После революции 1917 года усыпальницу ограбили, а останки выбросили из крипты. Впоследствии пирамида успела побывать складом молокозавода, общественным туалетом, свалкой и даже местом для дизельного генератора, который обеспечивал местный клуб электроэнергией. Сейчас сооружение стоит пустым.