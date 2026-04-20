Это не случайность: почему на старых фото люди не улыбаются на старых фото

На большинстве старых фотографий люди имеют серьезное или сдержанное выражение лица. Это объясняется не только техническими ограничениями ранней фотографии, но и тогдашними представлениями о статусе и приличиях.

О том, почему люди на старых фотографиях не улыбаются, пишет The Citizen.

Почему улыбка была редкостью на фото?

На большинстве фото, сделанных в 19 и 20 веках, можно заметить, что люди не улыбаются. Все из-за того, что первые фототехнологии значительно усложняли фиксацию улыбки.

Из-за длинной выдержки – время, необходимое для создания снимка – модели должны были оставаться максимально неподвижными, иначе кадр получался размытым. Сохранять серьезное или нейтральное выражение лица было значительно проще, чем удерживать улыбку.

На большинстве старых фото люди не улыбаются

Впрочем, даже в начале 20 века, когда время экспозиции удалось сократить, улыбки оставались редкостью. Это указывает на влияние не только технических, но и культурных факторов. В викторианскую и эдвардианскую эпоху улыбку часто воспринимали как "привычку низших классов", поэтому для создания "приличного" образа, следовало нахмуриться.

Кроме того, фотография долгое время была недешевым удовольствием и доступной преимущественно для состоятельных или влиятельных людей. Также, из-за ограниченного количества кадров, каждый снимок должен был быть максимально удачным.

Что фотографы раньше просили сказать вместо "сыр"?

Как отмечает издание Woman's World, большинство людей хотя бы раз в жизни оказывались перед камерой, где кто-то просил сказать "сыр". В то же время в викторианскую эпоху во время фотографирования звучало совсем другое слово.

Сообщается, что первый британский портретный фотограф Ричард Бирд в 1840-х годах просил моделей произнести "чернослив", чтобы получить лучший снимок.

В то же время по истории возникновения слова "сыр", точного объяснения нет. Известно лишь, что оно упоминается в печатных источниках еще с 1943 года. Бывший посол США Джозеф Дэвис говорил, что достаточно произнести "сыр", и улыбка появляется сама собой.

По его словам, он перенял этот прием от одного политика, имя которого не назвал. Учитывая, что Дэвис работал при президентстве Франклина Рузвельта, не исключено, что речь шла именно о нем, хотя доподлинно это неизвестно.

