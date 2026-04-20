Это не случайность: почему на старых фото люди не улыбаются на старых фото

Это не случайность: почему на старых фото люди не улыбаются
- Было несколько причин, по которым на старых фотографиях люди не улыбаются.
- Также в викторианскую эпоху фотографы просили моделей сказать "чернослив" для лучшего снимка, а привычка говорить "сыр" появилась позже, в 1943 году.
На большинстве старых фотографий люди имеют серьезное или сдержанное выражение лица. Это объясняется не только техническими ограничениями ранней фотографии, но и тогдашними представлениями о статусе и приличиях.
О том, почему люди на старых фотографиях не улыбаются, пишет The Citizen.
Почему улыбка была редкостью на фото?
На большинстве фото, сделанных в 19 и 20 веках, можно заметить, что люди не улыбаются. Все из-за того, что первые фототехнологии значительно усложняли фиксацию улыбки.
Из-за длинной выдержки – время, необходимое для создания снимка – модели должны были оставаться максимально неподвижными, иначе кадр получался размытым. Сохранять серьезное или нейтральное выражение лица было значительно проще, чем удерживать улыбку.
Впрочем, даже в начале 20 века, когда время экспозиции удалось сократить, улыбки оставались редкостью. Это указывает на влияние не только технических, но и культурных факторов. В викторианскую и эдвардианскую эпоху улыбку часто воспринимали как "привычку низших классов", поэтому для создания "приличного" образа, следовало нахмуриться.
Кроме того, фотография долгое время была недешевым удовольствием и доступной преимущественно для состоятельных или влиятельных людей. Также, из-за ограниченного количества кадров, каждый снимок должен был быть максимально удачным.
Что фотографы раньше просили сказать вместо "сыр"?
Как отмечает издание Woman's World, большинство людей хотя бы раз в жизни оказывались перед камерой, где кто-то просил сказать "сыр". В то же время в викторианскую эпоху во время фотографирования звучало совсем другое слово.
Сообщается, что первый британский портретный фотограф Ричард Бирд в 1840-х годах просил моделей произнести "чернослив", чтобы получить лучший снимок.
В то же время по истории возникновения слова "сыр", точного объяснения нет. Известно лишь, что оно упоминается в печатных источниках еще с 1943 года. Бывший посол США Джозеф Дэвис говорил, что достаточно произнести "сыр", и улыбка появляется сама собой.
По его словам, он перенял этот прием от одного политика, имя которого не назвал. Учитывая, что Дэвис работал при президентстве Франклина Рузвельта, не исключено, что речь шла именно о нем, хотя доподлинно это неизвестно.
Когда было сделано первое селфи?
Еще в начале развития фотографии автопортреты были довольно распространенным явлением, ведь фотографы часто сами становились моделями для экспериментов. Один из первых известных портретов в истории фактически является "селфи".
Его в 1839 году создал любитель-химик и фотограф Роберт Корнелиус из Филадельфии. Он установил камеру за своим семейным магазином, открыл объектив и быстро занял место в кадре.
Мужчина просидел неподвижно около минуты, после чего снова закрыл объектив. На обороте снимка Корнелиус оставил надпись, что это "первая световая фотография в истории".