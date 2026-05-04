Книги без России: можно ли "вычистить" литературу от чужих культурных влияний и почему это важно

В современном украинском книгоиздании все чаще встает вопрос, как работать с текстами, содержащими российские культурные упоминания, и нужно ли их адаптировать под новую реальность. Особенно вопрос стал актуальным после начала полномасштабной войны.

На пятом году полномасштабного вторжения вопрос "культурных триггеров" остается актуальным и вряд ли потеряет свое влияние в последующие годы. Одним из примеров "очистки" от российского контекста можно считать изменения, внесенные издательством #книголав в корейский бестселлер "Сонджу" Вондри Чан.

Допустимо ли такое черно-белое мышление в украинском постколониальном контексте?

Правки касались упоминаний российских книг и были полностью согласованы с автором, которая отнеслась к несущественным изменениям с пониманием и эмпатией. По просьбе издательства она ответила:

Конечно! Зная, что Корея тоже пережила колонизацию, я хорошо понимаю национальные чувства украинцев. Позвольте вспомнить, какие иностранные книги были популярны в Корее в то время, я внесу правки и пришлю вам сегодня.

Новый подход к работе с текстами

Перевод – это всегда адаптация под новый культурный контекст. Незначительным правкам подвергается почти каждая книга, издаваемая в другой стране. Это касается не только художественной литературы, но и, скажем, кино. Украинский дубляж имеет множество сторонников, в частности из-за качественной адаптации жанров. Иногда контекстный юмор подвергается полной замене: именно благодаря этому шутки в кино не превращаются в пустой набор слов и делают просмотр приятным.

"Сонджу" Вондри Чан / фото Yakaboo

Почему изменения в книгах, направленные на поддержку психологического благополучия украинцев, называют неэтичными?

После 2022 года деколонизация культурного пространства стала чрезвычайно важной, что касается и книгоиздательства. Украинцы существенно улучшили взаимодействие с иностранными авторами и начали покупать права на адаптацию без российских посредников. Еще двадцать лет назад нормальной практикой на рынке был перевод иностранных источников с русского, а не напрямую. Теперь этого нет совсем.

Раньше переводчики могли закрывать глаза на цитаты российских классиков или даже добавлять их собственноручно, теперь – активно их избегают. Это лишь часть примеров того, как издательская отрасль изменила правила игры после новой волны российской агрессии, на практике их – значительно больше.

Авторский замысел и этическая адаптация

Конечно, любые изменения без согласия автора квалифицируются как нарушение авторского права, именно поэтому издательства обращаются непосредственно к авторам с объяснением украинского контекста, получают письменное согласие и фиксируют правки в новом договоре или приложении к нему. Но не нарушает ли это природу самой авторской идеи?

Вряд ли, ведь тексты, центрированные на российской культуре, не являются желательными к печати в целом. Другие случаи касаются "фона" событий, например в "Сонджу" Вондры Чан. Заменены были только названия и классификация произведений, которые читала главная героиня. Например "русские романы" были заменены на "европейские", "идиот" Достоевского уступил место "Бурного перевала" (который, кстати, так же был издан в #книголав), а "братья Карамазовы" были стерты в пользу культового "Фауста" Гете. И все это – правки самого автора, полученные издательством в ответ на вежливый запрос.

Почему издательства и авторы редактируют враждебные культурные маркеры?

Замена российских "вкраплений" в книгах является не только стратегическим шагом, но и тактическим – мотивацией издательств является не манипуляция читателями, а забота об их комфорте. Мы ежедневно читаем новости о новых преступлениях России, сталкиваемся с пропагандой, узнаем о допуске россиян на международные фестивали и вспоминаем собственный травматический опыт, связанный с потерей дома, близких, уверенности в завтрашнем дне и большого количества психологического ресурса.

В таких условиях книга может стать отдушиной, которая дает несколько часов покоя и изоляции от ежедневной боли. В связи с этим более чем уместно затирание упоминаний о России, которые угрожают нарушить литературную медитацию украинского читателя, вызвать раздражение или нежелательные воспоминания.

Пример "Сонджу" здесь совсем неслучаен, ведь эта книга предлагает читателю экскурс в историю Южной Кореи. Колонизация оставила свой след – долгое время корейцы имели смешанные чувства относительно культурных и технологических продуктов Японии.

Даже после оккупации некоторые предпочитали японские товары, если их можно было достать. В то же время другие строили часть собственной идентичности на справедливом сопротивлении "мягкой силе":

Для большинства корейцев недоверие и озлобление на Японию были национальным наследием, коллективным настроением, и они не собирались забывать об израненной гордости нации.

Чтение "Сонджу" погружает в корейскую культуру, борьбу традиций с современностью и подает пример трагической жизни женщины, чьи мечты оказались шире видения родителей и мужчины, за которого ее выдали насильно.

В то же время во многих размышлениях героини о японской колонизации и американском влиянии украинцы найдут собственное отражение, хоть и с поправкой на культурные особенности.

