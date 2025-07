Под нее плакали миллионы: какой была самая популярная песня мира в 1998 году

27 лет назад появился всемирный хит, который сопровождал не один танец на свадьбе и под нее пролилось немало слез. А еще это самая популярная песня мира 1998 года.

Она стала саундтреком фильма, фанатами которого являются миллионы людей. Что это за песня – рассказывает 24 Канал.

Самая популярная песня мира в 1998 году

Главный хит 1998 года появился в ноябре 1997, однако популярность песни принесла премьера фильма Дэвида Кэмерона "Титаник". Ведь речь идет о песне My Heart Will Go On в исполнении Селин Дион.

Интересно, что сначала режиссер "Титаника" Дэвид Кэмерон скептически относился к поп-песне в фильме, однако когда услышал демо-версию песни, согласился сделать ее саундтреком. И, как оказалось, не зря.

Селин Дион – My Heart Will Go On: смотрите видео

История Джека и Роуз под песню в исполнении Селин Дион растрогала миллионы сердец и кто лишь не плакал, смотря "Титаник"? My Heart Will Go On была написана как воспоминания пожилой женщины о лучших днях своей молодости, что собственно в определенной степени является центральной темой самого фильма.

Коммерческий успех песни был бешеным. Она возглавила чарты десятков стран мира и в целом стала одним из самых успешных синглов в истории. Многие обозреватели назвали My Heart Will Go On лучшей песней ХХ века.

Селин Дион – My Heart Will Go On: смотрите видео выступления

Песня My Heart Will Go On получила 4 премии "Грэмми" за песню года, запись года, лучшее женское поп-исполнение и как лучшая песня, написанная для фильма. Кроме того, песня получила и кинопремию "Оскар". My Heart Will Go On стала своего рода визитной карточкой певицы Селин Дион.