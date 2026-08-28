Почему украинцам важно знать историю своего рода: как прошлое влияет на нас сегодня

Украинцы все чаще листают старые альбомы, ищут архивные документы и просматривают метрики, чтобы узнать больше об истории своей семьи. Поиск своих корней особенно актуален в то время, когда привычная жизнь меняется, а люди теряют ощущение стабильности.

Именно эту тему затрагивает историческая сага Алины Милсент "Сокровища времени", которую можно предзаказать на сайте издательства #книголав. В центре романа – история двух семей, Власенко и Остапенко, охватывающая 400 лет – от похода на Стамбул в 1615 году до затопления сел Великого Луга.

Почему мы ищем свои корни

Потребность узнать больше о своем прошлом особенно обостряется тогда, когда жизнь становится нестабильной. Великая война заставила миллионы украинцев покинуть свои дома, родные города и привычный образ жизни. Из-за этого история и память о своем происхождении стали еще важнее.

К этому добавляются уничтоженные архивы, вывезенные музейные коллекции и многолетние попытки Российской империи и СССР переписать украинское прошлое под себя. Поэтому вопрос о том, кем были наши прадеды, давно перестал быть просто хобби.

Важно сохранять память о своем происхождении / Фото Unsplash

В "Клейнодах времени" тема корней становится основой всей истории. Род хотинских комендантов из поколения в поколение присматривает за крепостью. Один из них еще в 1630 году пишет в Сечь: "Меня тянет к ней, словно мы связаны кровью и веками".

Другому местная гадалка на Самайн произносит пророчество, которое определит судьбу замка на следующие три столетия.

Наместники сменялись – а крепость веками стояла. И еще столько же простоит, если найдутся те, кто будет оберегать ее тайны,

– подчеркивает автор.

Так роман показывает, что народ держится не только на правителях. Важную роль играют люди, которые остаются на своей земле и передают дальше ее память.

Что дает знание о своей семье

В 2001 году психологи Маршалл Дюк и Робин Файвуш из Университета Эмори разработали шкалу "Знаешь ли ты?". Она состояла из 20 вопросов об истории собственной семьи, на которые ребенок не мог ответить, опираясь только на собственный опыт.

Исследователи выяснили: чем больше дети знали о своем роду, тем выше были их самооценка и чувство контроля над собственной жизнью. После терактов 11 сентября исследователи вновь обратились к этим семьям и обнаружили, что дети, которые лучше знали историю своей семьи, легче переживали общую травму.

Знание о собственном роде чрезвычайно важно / Фото Unsplash

Дюк назвал это межпоколенческим "я" – ощущением, что ты являешься частью чего-то большего, чем ты сам.

Автор романа также показывает, что значение исторической памяти хорошо понимали империи. В книге упоминается Екатерина II, которая после ликвидации Гетманщины писала сенатору, что нужно позаботиться о том, "чтобы навсегда исчезло даже имя гетманов".

А во время открытия ДнепроГЭСа в 1933 году с трибуны прозвучало, что днепровские пороги "не просто затоплены – они забыты".

Истории, которые возвращаются

Исследователи также обратили внимание на то, что лучше всего работают не истории о постоянных победах или сплошных поражениях. Самыми сильными являются семейные истории, в которых были тяжелые времена, переломы и возвращения.

"Клейноды времени" построены именно по такому принципу. В романе есть Руина, разрушение Сечи, крепостное право, Голодомор и две мировые войны. И каждый раз кто-то из семьи продолжает путь, передавая следующим поколениям землю, язык или книгу.

Эту мысль хорошо передает Олеся: "Представляешь, я читала книгу, написанную в 1089 году? Уже и тех людей нет, уже и того мира нет – а книги есть".

Именно здесь возникает ощущение узнавания. Читатель следит не только за отдельными героями, но и за тем, как важные вещи переходят от одного поколения к другому.

Пророчество, появившееся в Хотинской крепости в начале XVII века, сбывается только в 1944 году. Тогда случайный беглец берет чужое имя, чтобы замок не остался без стража.

"Клейноды времени" / Фото #книголав

Подобных передач в книге много. Это и ключи от переяславских подземелий, полученные из рук Мазепы и завещанные правнукам, и спрятанное "Завещание" Шевченко, и письмо деда, которое останется непрочитанным четверть века.

При этом сами герои часто не знают, почему именно они передают эти вещи дальше.

Регалии в романе – это не только булава или бунчук. Это земля, язык, память о своем роде и слова, которые могут пережить поколения.

Но ничто из этого не сохраняется само по себе. Память живет до тех пор, пока есть кому передать ее дальше. Поэтому в романе прошлое не остается позади – оно продолжает влиять на будущее.