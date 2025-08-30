Казалось бы, западный мир все больше склоняется к переходу на альтернативные источники энергии, однако сейчас тенденция несколько иная. Страны все еще одна за другой объявляют о намерениях отказаться от использования угля, однако альтернативой становится именно ядерная энергетика.

Атомная электростанция нового типа, или как ее называют – "малая АЭС" – уже скоро появится в Европе. Такие станции уже построили в США. Где ее построят и какие ее преимущества – расскажет 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Что такое "малая АЭС" и где ее построят?

Польская государственная энергетическая компания Orlen заявила, что построит первый в стране и в Европе малый модульный ядерный реактор. Его развернут в городе Вроцлавек. Основой "малой АЭС" станет американская технология BWRX-300. Соединенные Штаты активно разворачивают модульные ядерные реакторы как альтернативу угольной энергетике.

Альтернатива углю очень интересует Польшу, которая по состоянию на 2019 год потребляла 87% от всего угля, который поступал в Европейский Союз. Поэтому в стране планируют развернуть аж 24 малые модульные ядерные реакторы, которые позволят уменьшить долю угля на энергетическом рынке.



Как выглядит малый ядерный реактор / Фото GE Vernova Hitachi

BWRX-300 – это реакторы с водяным охлаждением и естественной циркуляцией. Их мощность – 300 мегаватт. Реакторы оборудованы надежными системами безопасности – это позволяет получать электроэнергию без рисков и выбросов углекислого газа в атмосферу.

Польша является второй страной в мире, которая разворачивает такие реакторы после США. Также над подобным проектом работает Канада.