Здавалося б, західний світ все більше схиляється до переходу на альтернативні джерела енергії, проте зараз тенденція дещо інша. Країни все ще одна за одною оголошують про наміри відмовитися від використання вугілля, проте альтернативою стає саме ядерна енергетика.

Атомна електростанція нового типу, або ж як її називають – "мала АЕС" – уже скоро з'явиться в Європі. Такі станції уже спорудили в США. Де її побудують та які її переваги – розповість 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Що таке "мала АЕС" і де її збудують?

Польська державна енергетична компанія Orlen заявила, що спорудить перший в країні та в Європі малий модульний ядерний реактор. Його розгорнуть у місті Вроцлавек. Основою "малої АЕС" стане американська технологія BWRX-300. Сполучені Штати активно розгортають модульні ядерні реактори як альтернативу вугільній енергетиці.

Альтернатива вугіллю дуже цікавить Польщу, яка станом на 2019 рік споживала 87% від усього вугілля, яке надходило в Європейський Союз. Тому в країні планують розгорнути аж 24 малі модульні ядерні реактори, які дозволять зменшити частку вугілля на енергетичному ринку.



Як виглядає малий ядерний реактор / Фото GE Vernova Hitachi

BWRX-300 – це реактори з водяним охолодженням та природною циркуляцією. Їхня потужність – 300 мегаватів. Реактори обладнані надійними системами безпеки – це дозволяє отримувати електроенергію без ризиків та викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Польща є другою країною у світі, яка розгортає такі реактори після США. Також над подібним проєктом працює Канада.