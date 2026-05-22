Их боялись есть более 200 лет: почему помидоры называли "ядовитыми яблоками"

Овощ, который был завезен в Европу только в 16 веке, считался греховным из-за его яркого цвета и ядовитым из-за принадлежности к пасленовым. Были якобы случаи, когда люди после употребления томатов умирали, впрочем, на самом деле причина была совсем в другом. И только со временем, в частности благодаря кулинарии, помидоры стали популярными.

Из-за чего европейцы долгое время считали помидоры ядовитыми, пишут в Smithsonian Magazine.

Почему в Европе веками боялись помидоров?

Первыми кто завез семена в Европу стали испанские конкистадоры в 16 веке. Для местных этот овощ сразу стал подозрительным из-за цвета. В общем для них красный ассоциировался с чем-то греховным и сверхъестественным.

Именно поэтому, по словам историка садоводства Элизабет Виттл, в 1540-х и 1550-х годах помидоры выращивались в Европе только "преимущественно как экзотическая диковинка и только несколькими людьми".

Казалось, что возникла путаница относительно того, был ли помидор съедобным, или нет. Это могло частично возникнуть из-за того, что листья ядовитые,

– писала Уиттл.

Дело в том, что из-за родства с семейством пасленовых томаты начали считать опасными для здоровья.

Напоминаем! Именно ацтекам приписывают выращивание, потребления и название помидоров. История свидетельствует о том, что в Мезоамерике (территория от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа) ацтеки употребляли в пищу помидоры еще до прибытия европейцев и называли его "томатль" на языке науатль.

С какого времени помидоры стали популярными?

Ситуацию с помидорами ухудшали еще и тогдашние ученые, объясняют в National Geographic.

В 1544 году итальянский врач и травник Пьетро Андреа Маттиоли причислил помидоры к растениям, связанных с мандрагорой и белладонной. Это те категории продуктов, которые считаются афродизиаками.

А в конце 16 века английский ботаник Джон Джерард в своей книге "Травы" описал томаты как "испорченные" и неприятные на вкус. Поэтому после этого в Великобритании и американских колониях репутация помидоров окончательно испортилась.

Самое интересное то, что до 18 века томаты начали называть "ядовитыми яблоками". Все началось с того, что после того, как аристократы потребляли плоды, то нередко болели или даже умирали. Такие совпадения событий убеждали людей в опасности овоща.

Но проблема на самом деле была не в самих помидорах, а в посуде из которой эти овощи ели. Дело в том, что состоятельные европейцы питались преимущественно из оловянных тарелок, которые имели высокое содержание свинца. Соответственно кислота томатов вступала в реакцию с металлом, а это вызывало отравление.

В то же время Джо Шварц, директор Управления науки и общества в Университете Макгилла в Монреале, отвергает эту историю как невозможную. Он для Montreal Gazette рассказывает, что "количество, которое бы выщелачивалось, было бы незначительным, и человек никогда бы не заболел от этого".

Более реалистичным, по его мнению, является то, что помидоры были маленькими и росли, как ягоды на ядовитом растении беладона, еще одно название смертоносного паслена.

Поэтому травники просто предположили, что из-за этого сходства помидоры могли быть ядовитыми,

– сказал Шварц.

Несмотря на все эти истории, помидоры впоследствии стали довольно популярными. И поспособствовала этому итальянская кухня, ведь около 1880 года с изобретением пиццы в Неаполе, помидоры приобрели широкую популярность в Европе.

В исследовании 2022 года, которое было основано на статистике, собранной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, отмечается, что "ежегодно в мире выращивается около 180 миллионов тонн помидоров, и это количество выросло на 165% за последние два десятилетия".

Какие еще истории известны о томатах?

На данный момент интересные истории о томатах не заканчиваются на том, что когда-то их считали опасными. Уже в 20 веке эти овощи даже могли расти в местах, где это не совсем разрешено. Для этого стоит вспомнить один из самых известных примеров – исландский остров Суртсей, который возник после мощного вулканического извержения в 1963 году прямо посреди Атлантического океана.

Извержение продолжалось почти 4 года, а сам остров стал уникальной природной лабораторией для ученых. Ученые хотели проследить, как жизнь зарождается "с нуля": от бактерий, грибков и мхов до появления птиц и полноценной экосистемы.

Именно поэтому Суртсей закрыли для туристов, а исследователей допускали туда только в стерилизованной одежде и обуви, чтобы случайно не занести семена или споры. Но даже при таких строгих правилах эксперимент едва не испортил обычный помидор.

Однажды ботаники заметили среди вулканического пепла куст томата, который, как выяснилось, попал туда из-за одного из исследователей, нарушившего протокол и сходившего в туалет прямо на острове. Растение сразу вырвали и сожгли, чтобы не нарушать чистоту научного наблюдения.